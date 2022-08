Así se aplicará el plan de ahorro energético en Granada: ¿qué edificios se apagarán a las diez?

A las doce de la noche de hoy, ya miércoles, entra en vigor el real decreto del Gobierno con las medidas de ahorro energético contempladas para reducir los efectos de la guerra en Ucrania en Europa tanto en precios como en el uso de gas. Un plan que incluye medidas como apagar la iluminación artística de edificios públicos (salvo monumentos), limitar la temperatura del aire acondicionado y la calefacción o apagar los escaparates a las diez de la noche.

¿Cómo se aplicará en Granada? El Ayuntamiento ya tiene todo preparado para iniciar su aplicación, a partir de mañana,, que considera beneficiosa y solidaria en unos tiempos difíciles. Y se ha hecho un listado con los edificios que se apagarán a las diez de la noche y los que no por ser monumentos. Lo más llamativo será ver el edificio consistorial de la Plaza del Carmen apagado. El resto de edificios que son monumentos o BIC, no se apagarán, por lo que en eso no se verá mucha diferencia.

El resto de administraciones también tienen que adaptarse al decreto. La Junta de Andalucía tiene que hacer lo propio y aunque el PP pidió en la reunión del lunes al Gobierno que paralizara su aplicación y ha sido crítico con la norma, tendrá que cumplirla. El edificio de la Normal, su principal sede administrativa en Granada, no cuenta con iluminación artística y solo se enciende en ocasiones especiales como Navidad o para conmemorar alguna festividad o celebración de días señalados (el día contra el cáncer, por ejemplo), por lo que el capítulo de iluminación no afecta mucho a la administración autonómica en Granada. El edificio administrativo de Almanjáyar tampoco se enciende.

Del resto de medidas, como han confirmado desde la Junta, al existir un periodo de transitoriedad en la aplicación del Real Decreto Ley, se está trabajando en la elaboración de las instrucciones para su cumplimiento en todos los centros dependientes de la Junta en Granada, principalmente en cuanto al control de la temperatura.

La Subdelegación del Gobierno tiene su sede en el palacio de los Müller en la Gran Vía. Un edificio que no es monumento y por tanto no podrá permanecer encendido más allá de las diez. De hecho, esta misma noche se apagará adelantándose un día a la medida, según han confirmado desde la Subdelegación.

Por contra, el Arzobispado no tendrá que afectar a la iluminación de las iglesias o la Catedral y Capilla Real ya que son monumentos, aunque la Catedral no está iluminada desde hace tiempo y de hecho había un proyecto para hacerlo.

La Universidad de Granada tampoco tendrá que apagar el Hospital Real, BIC, aunque sí el resto de centros que tenga iluminados en sus campus a excepción de la Facultad de Odontología, que podría permanecer iluminado al ser Bien de Interés Cultural.

Y el principal monumento de la ciudad, la Alhambra, también queda exento del plan de ahorro, por lo que seguirá iluminado.

Edificios que se apagarán

Fachada del Ayuntamiento de Granada en la Plaza del Carmen

Sede de Urbanismo en en edificio de las Hermanitas de los Pobres, en Gran Capitán

Sede de la Subdelegación del Gobierno. Palacio de los Müller, en Gran Vía

Edificios que no se apagarán

Catedral y Capilla Real

Alhambra

Fuente de Isabel la Católica

Palacio de los Córdova

Huerta de San Vicente

Casa de Zafra

Otros monumentos exentos de apagar su iluminación al ser BIC

Plaza de Toros

Hospital Real

Monasterio de la Cartuja

Facultad de Documentación. Antiguo colegio máximo.

Antiguo Convento de la Merced

Las murallas de Granada

Arco de Elvira

Baños de Zafra

San Juan de Dios

San Jerónimo

Biblioteca provincial

Casa de las niñas nobles. Sede de Turismo de la Diputación

La Madraza (UGR)

Real Chancillería

Palacio de Dar Al-Horra

Casa del Chapiz

Museo Arqueológico

Maristán

Bañuelo

Carmen de los Rodríguez Acosta

Casa de los Tiros

Corral del Carbón

Palacio de Bibataubín

Alcázar Genil

Carmen de los Mártires

Abadía del Sacromonte

Palacio de los Patos

Iglesia de la Magdalena

Edificio del Suizo

Curia Metropolitana

Palacio de Santa Paula

Iglesia de Santiago

San Miguel Bajo

San José

Santa Ana

Santa Isabel la Real

San Juan de los Reyes

Convento de Zafra

San Pedro

Santo Doingo

San Matías

Basílica de la Virgen de las Angustias

Temperatura en centros públicos

Los museos quedan exentos de cambiar la temperatura de su aire acondicionado, por lo que el Museo de Bellas Artes no tendrá que cambiar. El Gobierno explicó que bares y restaurantes también la podrían bajar a 25 grados. Pero los edificios públicos como los municipales y los lugares de trabajo tendrán que poner el aire a 27 grados.

Fuentes

Con la ola de calor continua este verano, por ahora no se va a tomar ninguna medida en cuanto a las fuentes, cuyo funcionamiento también depende de la electricidad, así como su iluminación. Con todo, cuando pase el verano se estudiará como media propia del Ayuntamiento retrasar su encendido una hora y adelantar su apagado otra.