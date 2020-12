Una asistenta de Granada es detenida dos veces en un mes por robar joyas en las casas en las que trabajaba

La Policía Nacional ha detenido nuevamente en Granada a la mujer de 54 años de edad que sustrajo joyas, valoradas en más de 50.000 euros, propiedad del matrimonio al que cuidaba como empleada del hogar residente, hechos por los que fue detenida en Granada el mes pasado. En esta ocasión sería la presunta autora de la sustracción de varias joyas, que no llegó a denunciarse y que tuvo lugar en septiembre de 2018, cuando trabajaba en el domicilio de una mujer impedida que vivía sola. La recuperación de las alhajas no ha sido posible debido al tiempo transcurrido desde la venta detectada por los policías de la Comisaría de Distrito Centro.

Más de 21.300 euros y numerosas joyas

El mes pasado, tras recibir una denuncia, los investigadores detuvieron a una empleada del hogar de 52 años como presunta autora de la sustracción de alhajas valoradas en más de 50.000 euros propiedad del matrimonio de ancianos al que cuidaba, desde hacía ocho meses, con el que convivía como interna, las cuales habría sustraído del interior del armario de un dormitorio. Los agentes intervinieron otras joyas, así como más de 21.300 euros en efectivo, obtenidos, en gran parte, de la venta de estos objetos, en el registro que practicaron en su domicilio.

Durante la investigación también resultó detenido el propietario del establecimiento de compra-venta de oro en el que la mujer habría vendido las joyas como presunto autor de llevar a cabo la operación sin cumplimentar el contrato al que está obligado.

Alhajas sustraídas a otra anciana durante un traslado al hospital

Los policías han continuado con las pesquisas cuyo resultado ha sido la localización de otro establecimiento de compra-venta de oro situado en Granada en el que la misma empleada habría vendido joyas diferentes en 2018, cuya propietaria también ha sido localizada. Según consta en las actuaciones, la detenida trabajó entre febrero y noviembre de 2018 en otro domicilio donde asistía a una mujer que se encontraba imposibilitada para residir sola.

Un día concreto acudió una ambulancia hasta esta vivienda para trasladar a la anciana al hospital, motivo por el que su hija depositó sobre una mesita de la entrada un reloj de oro, una alianza y un par de pendientes también de oro y perlas cultivadas que portaba su madre. Ese mismo día desaparecieron estos efectos que la hija había quitado a su madre para que no los llevase al hospital. No obstante, la familia decidió no interponer denuncia por la sustracción de las joyas al no tener certeza de la autoría.

Las gestiones practicadas por la Policía Nacional han llevado a esclarecer el hurto de estas otras joyas que no han podido recuperarse debido al tiempo transcurrido desde su venta y a la detención de la presunta autora que tuvo lugar el pasado día dos en su domicilio, lugar hasta donde se desplazaron nuevamente los agentes.

La confianza que las familias depositaron en la arrestada, que ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial, debió ser tal que en el primer caso la familia sospechó de una empleada anterior y no de ella y en el segundo caso no llegó a denunciar la sustracción.