Las asociaciones de padres piden al consejero de Educación que retrase el inicio del curso escolar

La Confederación Andaluza. de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (Confedampa) pide al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, que se retrase el inicio del curso escolar. El primer ciclo de Infantil ya regresó a los centros el pasado 1 de septiembre, mientras que este jueves le toca el turno al segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial. "Creemos fundamental la docencia presencial, pero solicitamos al consejero de Educación y Deportes que no autorice el inicio del curso escolar 2020/2021 hasta que las condiciones de seguridad sanitaria que han dictaminado los expertos en el Covid-19 para los centros educativos, garanticen razonablemente la presencia del alumnado en los mismos", indica la Confedampa en una nota de prensa.

En el comunicado, las asociaciones indican que "no está garantizado" el metro y medio de distancia entre alumnos en las aulas; no están asegurados los locales necesarios que permitan el desdoble de los cursos de 25, 30 y 35 alumnos por clase y no están asegurados los profesionales necesarios para esos desdobles.

Además, indican que "no están asegurados los medios técnicos y de conexión informáticos para impartir clases no presenciales" ni está asegurado el personal de limpieza necesario en los centros educativos en horario lectivo.

Por otro lado, señala que tampoco están asegurados los controles que eviten las aglomeraciones a las entradas y salidas de los centros educativos.

Solicitan que en la comisión Covid-19 sea obligatoria la presencia de las familias y que comedores escolares dispongan de los espacios y personal suficiente para no tener que establecer turnos que retrasen el horario de las comidas.

Asimismo exigen que haya "instrucciones precisas para todos los escenarios que se pueden dar" y se garantice la atención domiciliaria al alumnado con necesidades educativas (los conocidos como NEAE) "que por razones de salud no pueda asistir a clase".

"Reconocemos que el contagio 0 es imposible, pero hasta que estas condiciones no se den, y la tranquilidad, dentro de lo posible, de toda la comunidad educativa no supere a la incertidumbre de constantes cambios de criterio, y estén totalmente explicitadas en instrucciones claras y concisas, no podemos hacer más que solicitar medidas seguras y en tiempo, así como un retraso de la entrada a los centros educativos, para que se pueda trabajar y preparar a conciencia la vuelta al cole".