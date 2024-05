Varias asociaciones ecologistas se concentran ante el Ayuntamiento contra la falta de zonas verdes en Granada

La presencia de césped de plástico en las calles de Granada y la tala indiscriminada de árboles concentró una protesta de unas 60 personas en la Plaza del Carmen, el pasado 11 de mayo en un acto organizado por Árboles contra el cambio climático en Granada, con el apoyo de diferentes asociaciones y plataformas como Mesa por el Clima de Granada, La Huella Verde, Ecologistas en Acción, Madres por el Clima, FAMPA-Alhambra o Somos Río Dílar, Colina, entre otros. Durante este acto, se pidieron firmas para apoyar el Manifiesto contra la presencia de este tipo de césped en las calles de Granada.

Según explican desde Árboles contra el cambio climático, Granada es la tercera ciudad que más contamina y tiene un gran déficit de arbolado y zonas verdes. Además, a pesar de las recomendaciones de la ONU y la Unión Europea que propugnan una reducción del uso de plásticos, desde las diferentes administraciones autonómicas, municipales y provinciales se promueve la colocación de este material como recubrimiento urbano, sin atender a razones de salud pública y ambiental.

En Granada, una de las ciudades andaluzas donde más ha subido la temperatura media debido al cambio climático, hay un total de ocho hectáreas de plástico verde que se extienden por el trazado del metro, medianas y rotondas de la ciudad y su Área Metropolitana. Los protestantes exigen buscar alternativas al material plástico pues este es capaz de alcanzar una temperatura muy superior (más de 15 grados) a la del asfalto o los adoquines en las mismas condiciones de exposición solar. Consideran un sinsentido que en estas situaciones quiten las plantas vivas de rotondas y medianas y en su lugar se coloque un material que, en comparación con una superficie cubierta de plantas, supera en 30 grados la temperatura alcanzada en estas zonas, ya que las plantas desprenden vapor de agua y proporcionan sombra que rebaja la temperatura. Por ello, se fundamentan en parar la tala del arbolado de forma indiscriminada y en aumentar las superficies cubiertas con vegetación natural.

Perjuicios del recubrimiento con césped plástico

Recubrir el suelo con césped plástico es más caro que recubrirlo con adoquines o con vegetación natural y,además, se degrada con el paso del tiempo y hay que sustituirlo por otro cada 8-10 años. Al degradarse se rompe en microplásticos y nanoplásticos que van al aire, suelo y agua, contaminan todos los ecosistemas y llegan al ser humano. Estos nanoplásticos actúan como cancerígenos, neurotóxicos y disruptures hormonales aumentando la incidencia de cáncer y otras muchas enfermedades.

Además, el césped plástico genera gases de efecto invernadero durante todo su ciclo vital, contribuyendo al cambio climático. Es sucio, pues actúa como un velcro en el que todo se queda pegado y es muy difícil de limpiar. Para colocarlo hay que hormigonar el suelo, por lo que no se recargan los acuíferos y disminuye la biodiversidad de los lugares donde se encuentra. Y aunque sea verde, no realiza ninguna de las indispensables funciones de las plantas: no produce oxígeno, no absorbe CO2 y otros contaminantes, no rebaja la temperatura del ambiente, no absorbe los ruidos y no proporciona el bienestar físico y mental que nos aportan las plantas.

La concentración de protestantes apoya la existencia de arbolado y zonas verdes genera riqueza y trabajo y busca frenar sustituirlos por plástico verde, ya que destruye puestos de trabajo y solo enriquece a las empresas que lo fabrican y lo comercializan.