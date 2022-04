El atasco judicial paraliza miles de millones de euros y afecta ya a la economía diaria

El retraso en la ejecución de sentencia tiene un alto coste cuando no se ejecuta en tiempo porque mantiene paralizados miles de millones de euros, por lo que afecta a la economía diaria de ciudadanos y empresas. Así lo ha advertido el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, durante la presentación de la memoria de 2021, donde se recoge expresamente que "la lentitud en la ejecución de las sentencias retiene el cobro de cantidades ingentes de dinero, de forma que la demora ejecutiva traspasa el ámbito individual para impactar de lleno en la economía por la evidente paralización de millones de euros". Aunque es difícil dar una cifra, a nivel nacional se habla de 11.000 millones de euros.

Así, en materia de ejecución de resoluciones, los asuntos pendientes a final de 2021 ascienden a 454.100, algo mayor que el año pasado (435.161), lo que obliga a mantener el nivel de alerta "ya que se trata de un indicador de calidad de la justicia que, tradicionalmente, arroja datos lejanos a lo deseable".

El total de asuntos de ejecución ingresados durante 2021 fue de 188.262, de los que el 54% corresponden al orden civil, el 38% al penal, el 1% al contencioso-administrativo.

El porcentaje de ejecuciones que se han resuelto o llevado a buen fin durante 2021 se sitúa en torno al 53% de los asuntos pendientes de ejecución. Por ello, se puede destacar una buena labor realizada durante 2021 ya que el número de ejecuciones resueltas (242.518) supera el de ingresadas (188.262).

Del total de 454.100 ejecuciones pendientes, el 81% corresponden al orden civil, el 16% al penal y las jurisdicciones social y contencioso-administrativa el 2 y 1%, respectivamente.

Lanzamientos y concursos

La memoria recoge también los datos de lanzamientos. El año pasado hubo un23% más pese a que los embargos se mantienen en un nivel similar. Los despidos han descendido en el juzgado de lo Social.

Respecto a los concursos, hubo un 41% más y se espera una "avalancha" en los próximos meses por la actual coyuntura económica, los efectos de la subida de precios, la finalización de la moratoria en junio y el fin de los Erte.

Modernizar la justicia

Además de los datos, la memoria anual del TSJA sirve para analizar la situación laboral y el propio sistema judicial. Según Del Río, se mantiene el "reto de modernizar la justicia" en 2022 "a la espera del gran compromiso y voluntad política". "La realidad no es muy distinta a la de años anteriores. Agradezco el esfuerzo de todos los profesionales pero no tenemos una situación óptima y hay problemas que están ahí".

"No me gustaría llegar a 2030 igual, sería penoso, esos proyectos se los transmití a la ministra y les dije que no podíamos seguir con las mismas fórmulas de trabajo. Hace falta compromiso político. No podemos tener un procedimiento donde se pueden eternizar los recursos. Hay que simplificar procesos en lo penal porque ahora no es satisfactorio. Hay unos tiempos desproporcionados", ha valorado Del Río.

Más plazas y refuerzo judicial

En cuanto a la planta judicial, se necesitan más recursos. Se pidieron 17 plazas para Andalucía este año y Del Río lamenta que lo que llega es que serán menos. "Hemos aprobado un documento donde estamos pensando qué se va produciendo año a año. Estamos viendo las salas donde sería necesario ampliar como mínimo un magistrado. Tenemos audiencias provinciales con comisiones de servicio desde hace 5 años donde habría que crear la plaza. En los juzgados igual, hay que reforzar la primera instancia, que están muy sobrecargados, por lo que pedimos un esfuerzo al Ministerio", ha dicho el presidente del TSJA.

También hay que mejorar la planta en lo Social, lo Mercantil... Ahora hay 1.014 plazas y hay que ver lo que necesita Andalucía para los próximos cinco años y que sirva a la Consejería para que se "ponga las pilas" en infraestructuras. "Solicitamos plazas y nos dicen que no, que no hay inmueble para alquilar, y vamos a hacer un documento donde se parta de esta base para mejorarlo o ampliarlo y que las infraestructuras estén preparadas".

Si la justicia andaluza quiere tener un mejor rendimiento harían falta 20 plazas de órganos judiciales y 49 de unipersonal. "Si lo tuviéramos en uno o dos años, los jueces tendrían un gran respaldo institucional y político que a veces echamos de menos".

El objetivo papel 0, imposible de cumplir

En cuanto al desarrollo tecnológico, el presidente del TSJA ha dicho que el objetivo de "papel 0 queda muy bonito pero desgraciadamente es imposible". Del Río ha criticado las dificultades en el acceso al expediente judicial electrónico, que tiene grandes problemas para el trabajo de los jueces. Además, lamenta que el cambio para el nuevo sistema de gestión procesal se haya tenido que parar tras la experiencia piloto en Jerez de la Frontera porque "da problemas, no se podía trabajar, celebrar juicios o notificar", por lo que espera que los 62,5 millones que vendrán de Europa para desarrollo tecnológico sirvan para "conseguir un buen sistema procesal" y mejore los juicios telemáticos o las videoconferencias.

También pide que el ministerio fiscal se incorpore a la era digital ya que no se pueden comunicar digitalmente, "todo hay que hacerlo con papel o fotocopias y eso hay que solventarlo".