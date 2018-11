40.000 autónomos de Granada perderán poder adquisitivo, según el PP

Los senadores del PP por Granada, Luis González y María José Martín, denunciaron "los perjuicios" que tendrá para los 63.352 autónomos de la provincia "la subida de la cuota que pretende realizar el Gobierno de Pedro Sánchez".

González criticó que el ejecutivo suba los impuestos para "cuadrar unas cuentas imposibles" y satisfacer las "absurdas e impúdicas" demandas de Podemos y los populistas: "Vuelven las viejas recetas económicas del socialismo: más impuestos y más desempleo".

El senador cree que la medida implicará que "los 3 millones de autónomos existentes en el país" se vean perjudicados por ese "afán recaudatorio". "Un autónomo que cotice por la base mínima va a pasar de 932 a 1.050 euros, un 12,5 por ciento más, y la cuota mensual que pagan a la seguridad social ascenderá de 277 a 312 euros, unos 420 euros más al año", explicó. En Granada, esta subida afectará a 40.000 autónomos, según González.

Por su parte, María José Martín, reclamó que España y Granada necesitan unos presupuestos "similares" a los elaborados por el anterior Gobierno del PP y en los que "se volvía a poner el acento en mayúsculas para la puesta en marcha de infraestructuras muy relevantes como el AVE, la línea Guadix-Baza-Lorca o la Segunda Circunvalación". La senadora recriminó a los socialistas que "vendan humo" sobre infraestructuras como la Línea 400 kV Caparacena- Baza-La Ribina, y advirtió que "de no estar finalizada en 2019 implicaría que las empresas de energías renovables que quisieran instalarse no podrían acogerse a las ayudas" dentro del Plan de Transición Energética actualmente en vigor. Por ello, exigió a los socialistas no "generar falsas expectativas".