El Ayuntamiento de Granada afea al PP que reclame medidas para controlar las terrazas cuando "no tramitó ningún expediente durante dos años y medio"

La concejal de Ocupación de Vía Pública del Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha contestado hoy al PP de Granada y al portavoz César Díaz, que ha pedido más control de terrazas ante la propuesta del equipo de Gobierno de proteger 22 calles de la ciudad. Lo hizo en rueda de prensa y en la comisión de terrazas de este jueves donde se aprobaba el anexo para blindar 22 calles del centro frente a las terrazas de hostelería. Y ha sido directa, acusando a Díaz de no haber hecho nada durante su mandato de dos años y medio como anterior responsable del área.

"No es una valoración política, es una realidad. Durante su mandato no se produjo ni una comisión de terrazas. Ayer aprobamos el último acta, que fue de mi mandato. Y él no solo no ha propuesto lo que dice, ni siquiera celebró una comisión de terrazas. Ahora que pida no sé qué, cuando él no ha hecho nada. ¿Qué va a exigir?", ha dicho la concejal, que asegura, con todo, que se estudiarán todas las propuestas. "Yo he presentado esas 22 zonas de exclusión para recuperar el espacio público para los vecinos y él no presentó nada", insiste.

Y ha ido más allá. Ruz ha desvelado que "todos los expedientes de ocupación de vía pública estaban sin tramitar y he tenido que tramitarlos yo, lo que raya la ilegalidad. ¿Y viene a pedir más inspecciones?", asegura.

"Estamos duplicando las inspecciones que se realizaban en el 2019, no hablo de época de la pandemia sino en tiempos de normalidad. Me parece que tiene que tener un poco más de vergüenza, algunas veces raya lo absurdo, lo ridículo, no ha celebrado comisión de terrazas en dos años y medio ni ha habido una propuesta para modificación de la norma. Ni siquiera la tramitación de expedientes sancionadores", insiste Ruz.

La concejal asegura que van a seguir explorando todas las posibilidades que nos da la norma "y si hay que modificarla lo propondré", por lo que apostilla que la del PP le parece una "postura bastante cínica después de lo que ha hecho cuando ha gobernado".

La propuesta de limitar 22 calles como zonas de exclusión se aprobó por unanimidad de todos los grupos en la comisión de terrazas de este jueves "y con el aplauso de la plataforma antiruido y cero ruido", por lo que la concejal ha resaltado que "vamos en el camino correcto".

Ruz ha insistido en la medida de suspender licencias para reincidentes, "medida que nunca se ha aplicado y lo habilita la norma". "Nunca se ha aplicado esa sanción tan extrema y ahora con dos faltas muy graves se suspenderá la licencia todo el año".

Respecto al espacio que ocupan las terrazas, Ruz ha dicho que se ha vuelto a la situación prepandemia este año después de que se autorizara a los negocios aumentar el espacio ocupado para garantizar el cien por cien de las mesas en época de restricciones.