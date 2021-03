Los bajos de Santa Adela que no vende el Ayuntamiento, okupados como almacén y para botellones

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha denunciado el abandono absoluto por parte del gobierno de PP y CS en el Consistorio hacia el barrio de Santa Adela, en el Zaidín. El socialista ha criticado la parálisis de los trámites de las nuevas fases del proyecto y ha lamentado que la dejadez del bipartito haya provocado situaciones lamentables como que los bajos de los nuevos edificios sean ocupados por falta de control y convertido en espacios de almacenamiento de enseres, o para botellones, generando focos de insalubridad que han provocado que los vecinos den la voz de alarma”.

Cuenca ha recordado que Santa Adela ha sido y es el ejemplo de la constancia de los vecinos del barrio, “así como de la eficacia y eficiencia en la coordinación entre administraciones para desarrollar un proyecto y una realidad en torno a la vivienda”. Así, el máximo responsable del PSOE en el Ayuntamiento ha recordado que “ahora mismo, y desde hace año y medio, y no es excusa la pandemia, el proyecto está paralizado, los trámites no se ejecutan, a pesar de que el gobierno anterior lo dejó todo previsto, en un ejemplo más de la parálisis en la que está instaurado el Ayuntamiento, de que no creen en el proyecto y de que quieren dilatarlo, porque no hay otra explicación”. Al respecto, ha insistido en que las nueva fases pendiente de Santa Adela “están paralizadas desde que PP y CS llegaron al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía”.

Así, ha exigido “el impulso inmediato del proyecto y la atención que requiere Santa Adela, porque los vecinos se merecen que les den dignidad y les permitan contar con unas viviendas sin humedades, sin peligro, algo que PP y CS ahora mismo no les está ofreciendo”.

Cuenca ha detallado además que la visita de su grupo municipal responde principalmente a la queja realizada por los vecinos ante el abandono por parte del Ayuntamiento, propietario de los bajos de los nuevos edificios, que “deberían ser vendidos y que, en estos momentos, han sido ocupados por la dejadez del PP y de CS”. “Los vecinos han dado la voz de alarma porque desde hace tiempo la falta de control ha provocado que los bajos que son de propiedad municipal sean ocupados para hacer botellones, para depositar enseres, provocando una situaciones de insalubridad que los vecinos no están dispuesto a aguantar”.

En este sentido, el socialista ha pedido al gobierno de Salvador que gestione, “trabaje y venda estos bajos, o por lo menos vigile para que no sean ocupados, porque los vecinos no tiene porque pagar las consecuencias del gobierno de los trapos sucios, todo el día ocupado de sus problemas internos, en vez de solucionar los problemas de la gente”.