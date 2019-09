Alertan de la insalubridad y la quema de colchones en el botellódromo

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha dado la voz de alarma por la situación de insalubridad, falta de limpieza y dejadez que padece la plaza Granada, Ciudad del deporte, antiguo botellódromo.

Para el socialista y ex alcalde de Granada, “la parálisis y dejadez del gobierno "bifachito" de Luis Salvador y Sebastián Pérez es muy preocupante porque las consecuencias son más que visibles y evidentes, en este caso, con un recinto dejado a su suerte por un gobierno que nunca ha creído en él como espacio para disfrute de los vecinos y de ocio saluda-ble”.

Junto a los vecinos de la zona, el socialista ha podido comprobar in situ como desde hace varios meses los servicios de limpieza no actúan en la zona, “principalmente por la parálisis de un gobierno que no está en la gestión de día a día de la ciudad y para el que los barrios no existen”.

Así, durante la visita semanal que realiza su grupo municipal a los diferente barrios de Granada, Cuenca ha señalado que la situación es tal, que “a las papeleras y basura por los suelos se une la quema de colchones, en un espacio que debería ser cuidado y mimado por el Gobierno de Cs y PP, por su signifi-cado y porque su reconversión de botellódrimo a espacio deportivo y de uso vecinal costó mucho esfuerzo al anterior equipo de gobierno, quien tuvo que hacer frente a su reforma con unos presupuestos prorrogados y con una cuentas literalmente dilapidadas por el PP”.