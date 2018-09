El bus suple el paro del Metro

La parada Estación de Autobuses del Metro era ayer a las tres de la tarde la viva imagen de una jornada de paros en el transporte. Multitud de usuarios con maletas, muchos de ellos universitarios recién llegados, mirando atónitos las pantallas informativas en las que se podía leer que la frecuencia de paso era de entre 22 y 25 minutos, aunque en hora punta la espera real de los tranvías fue de unos 30 minutos. Ante lo cual, la alternativa para ahorrar tiempo en muchos casos fue hacer uso de las líneas de autobús en la segunda jornada de paros en el Metro, que se desarrolló con relativa normalidad y sin grandes incidencias pero con más problemas de tráfico de los que hubo el lunes. Los representantes del Sindicato Ferroviario aseguraron que los paros parciales fueron secundados por casi el 100% de los trabajadores, mientras continúan a la espera de un nueva acercamiento por parte de la adjudicataria, la UTE Avanza Metro Granada, empresa a la que la Junta mandó ayer el mensaje de que espera más "colaboración" y "entendimiento" entre las dos partes para resolver cuanto antes el conflicto laboral.

Un problema para el transporte público que se puede recrudecer mañana en la tercera jornada de paros parciales en el Metro, que coincidirá con la huelga de los conductores del 33, una línea importante para la movilidad de vecinos y turistas desde la estación de autobuses. A esto hay que sumar que los viernes son el día de la semana más complicado para el tráfico porque hay más movimientos de vehículos privados así como de personas que se desplazan en transporte, con la explicación de que es el último día laborable en el que mucha gente dispone de tiempo libre y en el que también se incrementa el número de visitantes que vienen a conocer la ciudad de la Alhambra en fin de semana.

Mañana, nueva jornada clave con más paros y la coincidencia de la huelga de la línea 33

Es decir, la 'prueba de fuego' de mañana puede ser un gran aviso de cara a la huelga a jornada completa prevista para el próximo viernes 21, en el aniversario de la puesta en marcha del Metro, cuando ya estén funcionando a la par colegios, institutos y la Universidad además de ser el fin de semana en el que confluyen eventos culturales como el Festival Granada Sound y otros conciertos de artistas reconocidos, por lo que se incrementará el flujo de visitantes en Granada. Aunque, por el momento, las negociaciones están muy enquistadas y todo apunta a que todavía se celebrarán tres jornadas más de paros parciales (mañana, lunes 17 y miércoles 19) y la huelga del 21.

El portavoz del Sindicato Ferroviario, José Aroca, lamentó la falta de negociación de Avanza y criticó que la empresa no haya retomado los contactos con el comité de huelga. Asimismo, exigió a la Junta de Andalucía a realizar una labor de intermediación para reabrir las vías de negociación entre ambas partes y la adjudicataria escuche las reivindicaciones de los trabajadores de establecer un nuevo convenio, además de percibir una subida salarial y una regulación normalizada de su jornada laboral.

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, insistió ayer en que la administración "no puede intervenir" en las relaciones entre los trabajadores del Metro y la empresa adjudicataria. No obstante, reconoció la "preocupación" de la Junta por la situación actual de conflicto laboral que afecta al transporte público granadino y apremió a ambas partes a que acerquen posturas mostrando más "colaboración y entendimiento".

García recordó que la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de las dos partes el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) y afirmó que le consta que "ha habido algún avance" en la negociación, por lo que confió en que la adjudicataria y los representantes de los trabajadores lleguen a "un punto de encuentro" en las negociaciones para que se desconvoquen los paros y la huelga a jornada completa del aniversario.

En todo caso, la delegada hizo hincapié en que al tratarse de una relación laboral de la empresa adjudicataria, la UTE Avanza, con los trabajadores, el Gobierno andaluz no tiene potestad para intervenir. "Eso no quiere decir que no estemos preocupados, informándonos periódicamente con la empresa o que no nos importe el bienestar de esos trabajadores y el servicio público, que nos importan mucho; pero no podemos entrar en esa negociación", explicó Sandra García.