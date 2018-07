¿Qué buscamos en un vino? ¿La parte o el todo ?

Hace unos días hablaba con un amigo bodeguero francés en su casa, mientras decantaba un Margaux del 84, sobre la polémica enológica tan común en nuestros días de las variedades autóctonas y las variedades internacionales.

Fenómeno este curioso de vestir de glamour comercial, de periodismo especializado, incluso de cata científica, lo que habitualmente procede de necesidades económicas para la industria vitivinícola.

La llegada del Nuevo Mundo al mercado del vino trajo la moda de apostar por variedades conocidas internacionalmente, especialmente por los consumidores de países no productores, tan acostumbrados a las variedades francesas.

Nueva enología (con nuevas levaduras, taninos artificiales, etc.), nueva viticultura (hileras interminables en espaldera sobre grandes llanuras, aporte hídrico a las plantas automático con su ración de potasa, de sistémico, de nitrógeno…), vendimias mecanizadas para tener vinos que cumplan escrupulosamente todos los requisitos para el triunfo. Full body, potencia, capa alta, concentración, fruta y más fruta, buena integración del alcohol, acidez bien equilibrada, buen precio… palabras mágicas para que la prensa especializada le conceda 90 o 95 puntos.

Incluso los nombres de los vinos cambiaron dando paso a las variedades: ACME Merlot o ACME Cabernet, ACME Cabernet-Shiraz, ACME Merlot-Merlot…

Aún reconociendo lo didáctico que resulta el asunto para el que se inicia y lo sencillo que resulta para el consumidor determinar el sabor que prefiere, ¿es este el camino a seguir? Simplificar para no tener que esforzarse sin importar que tantas cosas por el camino puedan perderse…

Yo, personalmente, hace mucho tiempo que entendí que lo único que le pido a un vino es casi lo mismo que a un buen paseo en una mañana de otoño: el poder recrearme en él descubriendo los paisajes de origen en una copa. Ya no me interesa tanto diferenciar variedades o barricas. Cada vez me aferro más a esas zonas con alma propia, con vinos personales, diferentes. Con viticultura tradicional y cepas que después de muchos años han conseguido una simbiosis con el entorno. Me gusta que un vino me hable del Priorato, o del Bierzo, o de la Ribeira Sacra, de esas zonas en las que las añadas se muestran diferentes, y reconocer en mi copa el suelo y ese entorno de laderas pedregosas que descienden hacia los valles surcadas de cepas, ese paisaje y ese paisanaje que decía Miguel de Unamuno. En los vinos me gusta la elegancia y la sutileza. La personalidad y la complejidad.

Mi amigo no estaba muy de acuerdo, pero después de todo hay a quien le entusiasma Marylin Monroe y a otras a quien cautiva Audrie Hepburn con más de 50 años…