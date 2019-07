Buscan a un hombre desaparecido el 20 de junio en la zona Norte

La Policía Local de Granada pide la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Antonio Manuel Gilberte, un hombre de 42 años que permanece desaparecido en la zona norte Granada desde el pasado 20 de junio.

Cuando fue visto por última vez, Antonio Manuel salió de su domicilio del barrio de La Paz para hacer un mandado y desde entonces no se sabe nada de él.

Vestía camiseta negra, pantalón corto azul marino y zapatillas negras de la marca Nike, según expone la Policía Local de Granada en su cuenta oficial de Twitter, consultada por Europa Press.

