La cámara oculta, el 'arma' para concienciar en la limpieza de excrementos caninos

La limpieza de la ciudad es una cuestión de todos, pero influye mucho el civismo y, por ende, las actitudes incívicas. La dificultad para aplicar la normativa contra quienes no recogen los excrementos de sus perros -a los que hay que pillar in fraganti para poder multar- provoca que el Ayuntamiento de Granada únicamente puso cinco sanciones por abandonar cacas de mascotas en la vía pública durante el año 2020. Pero no será por el esfuerzo y la inversión que se pone para luchar contra esta lacra ciudadana.

Ahora el área de Medio Ambiente de la capital ha querido dar una vuelta de tuerca a las tradicionales campañas de concienciación basándose en una grabación preparada de cámara oculta para llamar la atención sobre esta situación relevante en el día a día de los granadinos. Este área del Ayuntamiento de Granada a través de Inagra ha lanzado una campaña, bajo el lema A todos nos huele fatal tu actitud, para concienciar a los propietarios de perros sobre la necesidad de recoger los excrementos de sus mascotas para no perjudicar a terceros y mantener las calles de Granada en correcto estado de limpieza.

Para ello, el área que dirige la edil Pepa Rubia, en colaboración con la empresa Inagra, ha llevado a cabo una estrategia que ha incluido la grabación, mediante una cámara oculta, de la reacción de los transeúntes ante una calle, preparada a modo de escenario ficticio, que deben atravesar sorteando excrementos de perro. "Utilizando la exageración, hemos llevado al extremo una situación incívica que se repite con demasiada frecuencia, la presencia de excrementos caninos en la vía pública", ha declarado Pepa Rubia en su comparecencia para explicar dicha campaña, en la que ha estado acompañada de Daniel Hurtado y Andrea Molina, en representación de la Federación Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, y del subdirector de Inagra, Pablo García.

La edil ha remarcado que los propietarios de perros tienen la obligación de retirar los excrementos de sus mascotas de la vía pública. En este punto, ha apelado a la concienciación de este sector, mostrándoles las reacciones de los granadinos al ver, o en el peor de los casos pisar, excrementos de perro y, todo ello, como consecuencia de no haber sido retirada por el dueño del can.

Rubia ha explicado que el objetivo de esta original campaña diseñada fundamentalmente para hacerse viral en las redes sociales y conectar también con los propietarios de canes y el público más joven de la capital, "es dar un paso más en la educación cívica, utilizando fórmulas que llamen la atención de los propietarios de los más de 40.000 perros censados por este Ayuntamiento".

La edil, arropada por uno de los colectivos más perjudicados cuando se produce este incivismo ciudadano, las personas con discapacidad que circulan en silla de ruedas o las que tienen discapacidad visual, ha incidido en que "no podíamos dejar de hacer una llamada a la responsabilidad solidaria, para no perjudicar a este colectivo, ni generar situaciones complicadas para ellos, ya sean personas con discapacidad, como personas mayores con movilidad reducida. Granada debe ser una ciudad inclusiva en todos los sentidos y ahí quiere estar este Ayuntamiento". Un camino difícil que toca recorrer entre toda la ciudadanía.