La campaña de Granada contra las cacas de perros solo genera 4 expedientes de sanción al mes

La concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Granada, Pepa Rubia, ha criticado hoy los “pésimos” resultados de la campaña para luchar contra la presencia de excrementos caninos en las calles de Granada. Tal y como ha detallado la edil, cuatro meses después de la presentación de “una presunta ofensiva contra los incumplidores que ensucian la ciudad”, el Gobierno municipal solo ha iniciado 17 expedientes, a razón de cuatro al mes.

Una cantidad, a juicio de la edil “decepcionante” teniendo en cuenta que, durante la presentación de esta iniciativa puesta en marcha por las áreas de Medio Ambiente y Protección Ciudadana apoyadas por el jefe de la Policía Local de Granada se hizo especial hincapié en la “máxima implicación de los agentes locales y en la dureza con la que se iban a poner sanciones a todos aquellos que no recogen los excrementos perjudicando seriamente la imagen de la ciudad”. Sin embargo, pese a la “contundencia de sus palabras, comprobamos que vuelve a ser humo y propaganda socialista”, ha dicho la edil.



Según el informe al que ha tenido acceso Pepa Rubia tras registrar una pregunta al Pleno ordinario de enero, desde el 19 de octubre en la que se inició la campaña El marrón más caro del mundo, que tiene por objeto promover las conductas cívicas entre las personas propietarias de perros, se han recibido en el Servicio de Gestión Ambiental 17 actas de denuncia levantadas por la Policía Local por excrementos no recogidos por sus dueños. Estas denuncias han generado igual número de procedimientos, todos ellos en fase de tramitación, para la que se ha establecido un plazo máximo legal de seis meses.



Tras destacar que la ciudad tiene 40.000 perros censados, la edil ha pedido al equipo de Gobierno socialista un “mayor esfuerzo” si de verdad quiere acabar con este problema que afecta muy negativamente la imagen de la ciudad ya que esta cifra “está muy alejada de lo deseable para acabar con este problema”.



“Los vecinos y comerciantes que pagan cada mes sus impuestos tienen derecho a disfrutar de una Granada limpia”, ha dicho la edil, después de detallar que son muchos los colectivos y residentes que “se quejan a diario de la falta de limpieza general”. Así, ha instado al PSOE a “ser más contundentes en la imposición de multas para acabar con este problema” así como que implante el uso de la botella para reducir el impacto de los orines de las mascotas. “De nada sirve vender a bombo y platillo que vas a sancionar con hasta 750 euros por no recoger los excrementos si las sanciones son mínimas”, ha dicho para finalizar Pepa Rubia, quien ha remarcado que nos encontramos “con una estrategia más dentro de la maquinaria de propaganda socialista para tapar la parálisis más evidente que arrastra el Gobierno de Cuenca”.