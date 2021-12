El miedo a los brotes cancela casi la mitad de las comidas de Navidad previstas en Granada

Miedo al contagio, miedo a una nueva ola, miedo a las mutaciones, miedo a enfermar... Decía el profesor de la Universidad de Málaga, Augusto Pansard, que el miedo era lo que movía el mundo. Y eso es lo que está motivando la cancelación de comidas, cenas, reuniones y encuentros navideños en la provincia de Granada. Los hosteleros, después de un gran puente de la Constitución, están viendo ahora cómo la alegría les dura poco puesto que, a la vez que hacían su agosto en diciembre, tenían que cancelar eventos y fiestas navideñas por temor a brotes y contagios por coronavirus. Las primeras estimaciones de la propia Federación de Hostelería y Turismo de Granada es de entre un 40 y 50% de cancelaciones y lo achacan directamente al brote de Covid registrado en una cena prenavideña entre profesionales del Hospital Regional de Málaga, que ya roza el centenar de positivos aunque ninguno ha enfermado de gravedad.

Es el reverso de una moneda que no permite vivir en paz a los hosteleros de la provincia, que han vivido un puente de la Constitución muy satisfactorio, pero que ahora ven cómo el virus puede alterar sus planes, de ahí a que en estos momentos no tengan ningún tipo de previsión para la Navidad. Es más, para este periodo se están empezando a producir también cancelaciones pero de momento muy pocas para alojamientos turísticos, aunque los empresarios del sector no quieren que se produzca un efecto ‘contagio’ que lleve a suspensiones de comidas y viajes de forma más acentuada. Aun así, de momento García reclama “tranquilidad” porque las suspensiones las achaca a las “aglomeraciones” de este tipo de festejos, por lo que se producen reticencias, “pero si yo voy con cinco de mi familia a un restaurante o a un hotel, como y duermo no tengo ningún problema”, puso como ejemplo el empresario.

“Se han anulado un montón de cenas y comidas de Navidad, casi un 50%”, comentó el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García. La organización todavía no ha cuantificado en qué cifra se traducen esas cancelaciones en pérdidas económicas, aunque García, dueño de Óleum, pone como ejemplo que “en mi restaurante me han anulado casi 150 personas en total: una cena de 50, otra 30, otra de 20...”. Asimismo revela que celebraciones tradicionales de empresas e instituciones se están suspendiendo cuando llevaban semanas ya organizadas.

Hace poco más de una semana, las mismas fuentes estimaban que la Navidad podía ser muy positiva aunque se miraba de reojo el coronavirus. Las reservas para comidas, copas y cenas habían crecido entre un 60 y un 70%. Ahora quedan en papel mojado. Ha bastado una mala gestión en una sola reunión para que el temor al contagio vuelva, aunque “hemos estado peor en pandemia y la gente se ha movido y no se forma este lío”, se queja Gregorio García. “Estamos haciendo llamamientos diciendo que somos lugares seguros, que guardamos las distancias, pero el miedo está. Nos llegan y nos dicen que de 30 se nos han ‘caído’ 18, ¿qué hacemos ahora?”, cuenta García resignado.

Por ello los hosteleros granadinos reclaman a la Junta que acelere para extender la petición del pasaporte Covid para poder entrar en bares y restaurantes, tal y como ya pretende la Consejería de Salud. “Claro que lo vemos bien. Lo estamos diciendo, tanto por seguridad de los trabajadores como de los clientes. Así todo se sabe que todo el que entra está vacunado. Eso no quiere decir que no te contagies, pero por lo menos ya tienes una garantía”, expresa el presidente de los hosteleros.