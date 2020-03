No te rindas: 'Don't give up', que cantó Peter Gabriel a finales de los 80. No nos rindamos. No os rindáis vosotros, profesionales de la sanidad que estáis dando en estos días y desde hace más de una semana el ejemplo de entrega que nos hace confiar en que también saldremos de esta, que no miráis el reloj ni ficháis a la entrada ni a la salida, que no sabéis por cuánto tiempo continuaréis todavía en la trinchera, en la primera línea de una batalla que tenéis que ganar porque si la ganáis la ganamos todos, que -entretanto- sois afrontáis la lucha sin refugio en la trinchera, convertidos en primer factor de riesgo al contagio...

Nos os rindáis vosotros, guardias civiles, policías, soldados... que patrulláis nuestras ciudades como factores de un orden decretado desde la autoridad civil y sanitaria en la defensa de todos. Desafiando también el riesgo de caer en esta batalla en la que ya hay caídos entre vuestros propios compañeros y -a veces- la incomprensión y hasta la insensatez de algún conciudadano que todavía no ha entendido la gravedad de esta situación. No os rindáis porque os vemos desde nuestra ventana y vuestra presencia en las calles -que de repente se han convertido en un paraíso inalcanzable para los confinados- nos infunden la confianza de saber que no estamos solos...

No os rindáis vosotros, responsables sanitarios de cualquier nivel que os veis en estos días obligados a tomar decisiones en tiempo real que sí, posiblemente, pueden conllevar algún error y sus consecuencias, una circunstancia que la mayoría de nosotros, vuestros representados, comprendemos porque sobre vuestras cabezas ha caído una responsabilidad inesperada sobre la que no existe precedente ni referencias previas y, aun así, estáis ahí, sometidos al juicio de los ciudadanos que representáis...

No os rindáis vosotros, los que soportáis esta reclusión de largos días largos sin otra distracción que algún libro, las ediciones digitales, la radio, el mando a distancia, las series y películas, los 'guasaps'.... Sabed que, a fin de cuentas, esta reclusión, este continuo de días iguales, este domingo perpetuo... es, a fin de cuentas, un mal menor mientras todo se quede en eso, en el aburrimiento hasta la luminosa mañana en que nos permitirán salir a lo que ahora vemos como un lujo, las calles...

Y, sobre todo y por encima de todos, no os rindáis vosotros, los que habéis sido golpeados por la enfermedad, los que os debatís en la sala de un hospital solo rodeados del afecto y la eficacia de médicos, enfermeros, asistentes... Aunque, según el grado de virulencia con que os haya atacado el virus, son muchos los que no podrán leer estas líneas ni tendrán familiar o allegado que os las haga llegar, sabed que desde nuestra reclusión pensamos en vosotros y en los vuestros, que a la pena de la enfermedad de un pariente unen el dolor por no poder acercarse al lecho y llevar compañía y consuelo al enfermo.

No os rindáis, tampoco, aquellos a quienes han perdido un ser querido, agregando a este dolor el doloroso sentimiento de no haber podido acompañar en el trance última a todas esas víctimas de esta cruel pandemia. No os rindáis porque por encima de esas frías cifras sabemos que había rostros, almas, sentimientos, esperanzas, frustraciones, ilusiones, amores... que ya nunca más serán compartidos. Sabed donde quiera que estéis y que sepan vuestras familias que viviréis para siempre en nuestro recuerdo...