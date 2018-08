La capital modifica el recorrido de tres líneas de autobús por las quejas

Tres semanas después de la entrada en vigor de la nueva reordenación del transporte público en la ciudad, los autobuses siguen circulando con normalidad (salvo los que van a las universidades, que en agosto detienen su servicio), y las quejas iniciales parecen haberse apaciguado. Aún así, el Ayuntamiento ha escuchado las principales reivindicaciones de los vecinos, y trabaja para mejorar las quejas recibidas con las asociaciones vecinales.

Este intento por contentar a todas las personas con una reordenación que nació bajo el escepticismo de una ciudadanía a la que el anterior cambio había enfadado hace cuatro años, derivó ayer en el anuncio de modificaciones por parte de los técnicos de movilidad y el Consistorio para acallar las demandas más importantes.

El cambio a la S0 estará bajo la lupa del Consistorio para comprobar su utilidad

La concejal de Movilidad, Raquel Ruz, anunció ayer que las quejas sobre la línea 25, la frecuencia de paso de la línea N1-que pasa por Bobadilla- y la prolongación de la línea S0 por calle Aconcagua y Plaza de los Andes.

El cambio de la 25, que trascurría antes por el Parque de las Alquerías y Rosaleda hasta llegar a la zona del Hospital de Trauma en su llegada, a partir de ahora se modifica para acercarse más al centro por las calles Arabial, Méndez Núñez y Rector López Argüeta hasta terminar en la zona de Gran Capitán.

Ruz comentó ayer que esta solución, consensuada con los vecinos, se ha realizado debido a que "la gente de la Rosaleda tiene su centro de Salud en Gran Capitán, y entendían que la demanda que hay para llegar a ese punto era mayor que la que pudiera haber para llegar al Hospital Virgen de las Nieves o a Mondragones. Y también de esta forma se les acerca al centro lo más posible".

Por otro lado, la frecuencia de paso de autobuses de la línea N1 por la zona de Bobadilla también se ha solucionado en los últimos días, reduciendo tiempos de paso y con una mayor presencia de vehículos para la línea.

En último lugar, el caballo de batalla contra el que más ha luchado el Consistorio era la situación de los vecinos de la zona del Camino de los Neveros, que con la reordenación vieron suprimida la parada de la calle Aconcagua, que colindaba con la Plaza de los Andes.

Después de reunirse con las asociaciones de vecinos y estudiar la situación, finalmente el Ayuntamiento ofreció ayer una modificación en la línea S0 para que esta prolongue su itinerario desde el Camino Real de los Neveros por la calle Aconcagua y hasta llegar a la Plaza de los Andes, para después regresar a su itinerario habitual hasta el PTS.

La concejal de Movilidad volvió ayer a justificar la eliminación de esa parada con el argumento de que poca gente hacía un uso de ella, datos que recogieron los técnicos de las validaciones de billetes.

"Ahí había una parada que tenía muy poco uso, y yo entiendo que cuando a uno le quitan una parada de al lado de su casa, pues aunque no la use la reclama, pero también nosotros tenemos que analizarla si esa parada tiene uso o no, porque al final eso son kilómetros que suman y que tenemos que pagar entre todos", comentó la concejal Ruz.

También comentó que las primeras semanas del cambio, pese a estas tres quejas más repetidas, están siendo positivas y que el resto de las críticas a la reordenación son puntuales.