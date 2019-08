Prisión para dos georgianos investigados por la oleada de robos en pisos de la capital

El Juzgado de Instrucción número 9 de Granada, en funciones de guardia, ha acordado hoy el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos detenidos de nacionalidad georgiana por algunos robos cometidos en viviendas.

Por el momento se les atribuyen 15 robos y se les han tomado muestras de ADN para aclarar su presunta relación con otros hechos delictivos.

Agentes del Grupo de Robos de la Comisaría Provincial de Granada de la Policía Nacional investigan desde hace días una oleada de robos ocurridos en viviendas del Zaidín y el centro de la capital en los últimos días.

En ese momento se barajaba ya la posibilidad de que los delincuentes formasen parte de un grupo itinerante, que aprovecha el verano -que conlleva una mayor posibilidad de encontrar los pisos vacíos por las vacaciones- para dar varios golpes en una localidad para posteriormente ir a otro destino.

La Policía Nacional recomienda no dejar "objetos de valor ni dinero" en el domicilio. "Si no hay más remedio, manténgalo en lugar seguro", señalan desde la Policía, que recuerda que "existen entidades de crédito que se hacen cargo de estos objetos durante sus vacaciones".

Otro consejo básico para estas fechas es hacer una relación detallada de los objetos de valor, joyas, aparatos audiovisuales, ordenadores, etc., con sus números de serie o inscripciones.

Esta información puede ser clave para dificultar su posterior venta. También puede facilitar su identificación y devolución, en caso de ser recuperados. Otra medida recomendada desde la Policía Nacional es la instalación de un reloj programable "que encienda y apague la luz, la radio o televisión, en diferentes horarios".

Esta actividad simulará que hay alguien en el domicilio y puede ser determinante para disuadir a los cacos. Otro consejo habitual en estas fechas es no dar a conocer la ausencia del domicilio. "No deje señales visibles de que su vivienda está desocupada", indican desde la Policía, que recomienda no bajar totalmente las persianas. "En la medida de lo posible, instale una buena puerta de seguridad, un cerrojo, una mirilla de ángulo abierto y una alarma", añaden.

También es aconsejable asegurar las ventanas de los sótanos con rejas. Una buena iluminación también puede disuadir a los ladrones de entrar en un domicilio. "Si ve gente extraña en el portal o merodeando en su calle avise a la Policía", indican.

En caso de encontrar la puerta abierta o alguna ventana rota "no entre, llame inmediatamente a la Policía desde el teléfono móvil, desde la casa de un vecino o desde un teléfono público. No toque nada del interior para evitar destruir pruebas", instan desde la Policía, que también aconseja que "si pierde, le sustraen las llaves o acaba de mudarse a una casa o piso, cambie los bombines de las puertas"; no desconectar la luz y pedir a algún conocido que recoja el correo del buzón durante el tiempo que duren las vacaciones