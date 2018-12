Cesan al gerente del campo de tiro de Las Gabias condenado por abusos sexuales

La Federación Española de Tiro Olímpico (RFEDETO) ha cesado al gerente del Centro de Alto Rendimiento (CEAR) de Tiro Olímpico Juan Carlos I de Las Gabias, un hombre de 74 que el pasado 2017 fue condenado por el Juzgado de Instrucción 4 de Oviedo por un delito de abusos sexuales continuados a una menor. El ya exgerente, asumió una multa de 1.680 euros –a razón de cuatro euros diarios durante 14 meses– y a la prohibición durante ocho meses de acercarse a menos de 200 metros de la menor.

Tal y como ha explicado a Granada Hoy el presidente de la RFEDETO, Miguel Francés, la decisión de destituir a esta persona se tomó este martes, a raíz de que saliese a la luz estos hechos. "La decisión se tomó en el día de ayer. De momento no tenemos sustituto, pero estamos buscando", ha explicado Francés, que ha insistido en que la noticia "sorprendió a todos mucho y por ello tomamos esa decisión".

Según recoge el artículo 13.5 de la Ley de Protección Jurídica del Menor, una persona condenada por sentencia firme por algún delito contra la libertad o indemnidad sexual, entre los que se encuentra el abuso sexual, tiene prohibido ejercer “profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores”, una norma que se incumplió al designar a este hombre como gerente del campo de tiro de Las Gabias.

En este sentido, el presidente de la Federación ha admitido que no se le pidió el certificado de antecedentes antes de ser nombrado como gerente, ya que "lo conocíamos hacía tiempo y no habíamos visto nada raro en él". Asimismo, ha insistido en que a la hora de contratarlo "no sabía" nada a cerca de esta condena.

Del mismo modo, Miguel Francés ha insistido en que "hay una cosa importante que está sacando un poco de quicio las cosas porque es una persona que estaba voluntariamente ahí, no estaba cobrando ningún sueldo. Estaba ejerciendo una función de mantenimiento de la instalación y encargado de que el personal cumpliera con sus obligaciones, pero no tenía trato con los deportistas".

Tal y como ha explicado el presidente de la Federación de Tiro Olímpico, "él no estaba en el Comité Técnico de la Federación, que es el que se encarga de los deportistas, no tenía ningún trato con ellos. Simplemente era la organización de las funciones de mantenimiento, limpieza, relación con las instituciones, de cara a que funcionase bien la instalación".

La alcaldesa de Las Gabias, Vanessa Polo, también se había pronunciado al respecto para exigir la cesión del ya exgerente. A través de un comunicado, mostró su "total repulsa y consternación" tras conocer esta condena que pesa sobre quien ha dicho que ejerce como gerente del campo de tiro desde hace unos meses.

"Resulta inadmisible que un señor que está condenado por abusos sexuales dirija un campo de tiro ubicado en Las Gabias por el que pasan a lo largo del año tantas deportistas menores", destacó Polo.