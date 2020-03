Las cofradías piden calma por el coronavirus y se adaptarán a las decisiones sanitarias

Con las noticias casi al minuto y a la espera de las decisiones de las autoridades sobre el coronavirus y su evolución con sus posibles afectaciones a eventos masivos como partidos de fútbol o hasta la Semana Santa, la Federación de Cofradías de Granada y el Ayuntamiento de la capital han lanzado hoy un mensaje de calma y de tranquilidad para no generar alarmismos. Pero sin minimizar tampoco el riesgo, sí afirman que se someterán a las decisiones que tomen desde el Gobierno o la Junta de Andalucía en cuanto a recomendaciones, que se irán explicando con total transparencia. Así que ahora mismo se trabaja con normalidad para que se celebre todo como años atrás salvo que se decida algo contrario por parte de las autoridades sanitarias.

"No hay que crear alarma ni tomarlo a broma, haremos lo que digan las autoridades sanitarias", ha insistido, asegurando que "si llega el momento de algún cambio, se verá, no vamos a hacer futuribles", ha dicho hoy el primer teniente de alcalde, Sebastián Pérez.

Durante la presentación de los actos de la Cuaresma que en el Ayuntamiento se están recibiendo muchas llamadas respecto a lo que pueda ocurrir con el coronavirus. "Como ciudad y Fededración nuestra responsabilidad es que el Domingo de Ramos las puertas de San Andrés se abran para que salga la cofradía de la Borriguilla, para lo que con el Plan Parihuela y la Federación de Cofradías estamos trabajando codo con codo", ha explicado.

"Si hubiera alguna normativa del Gobierno central o de la Junta de Andalucía solicitando al Plan Parihuela o a la Federación cuestiones puntuales, así lo haremos, pero mientras no es bueno este debate permanente. Esa decisión la tomarán las autoridades sanitarias", ha informado Pérez.

Y es que tanto la ciudad como las cofradías son conscientes de que "con la vida de las personas no se juega, por lo que se tomarán las medidas que digan las autoridades sanitarias, nos sometemos a su criterio". Pero mientras, "tranquilidad", porque tampoco quieren que afecte al turismo, vital para Granada. "Mientras que las autoridades sanitarias españolas y andaluzas no se pronuncien, seguimos trabajando con normalidad", incide el primer teniente de alcalde, que dice que esta debate diario de si hay o no "no es bueno para la Semana Santa, para el turismo ni para la ciudad".

Pérez ha dicho que le parece "acertada" la decisión de la Iglesia de no dar la paz para evitar el roce, por lo que también ha asegurado que "besamanos y besapiés se harán en condiciones con el consejo de las autoridades, porque nadie quiere que se propague el virus, por lo que se puede estudiar la fórmula y no necesariamente tenga contacto directo".

Por su parte, el presidente de la Federación de Cofradías, Jesús Muros, ha declarado que no han hecho hasta ahora nada extraordinaria ni está previsto, por lo que la situación es de "total tranquilidad" porque no hay recomendaciones sanitarias ni casos. "Vivimos nuestro día a día sin problema y las hermandades cada año tienen más hermanos para salir en el cortejo".