El colmo del aislamiento: sin tren con Algeciras y Sevilla por las lluvias

Ante la noticia que aparecía en los informativos nacionales de ayer por la noche, que decía que la línea férrea entre Granada, Sevilla, Madrid y Algeciras se interrumpió por las fuertes lluvias, los granadinos tomaron Twitter entre incrédulos, sarcásticos y enfadados y arremetieron contra el desconocimiento que según estos ciudadanos desprendían dichos titulares. Granada no puede interrumpir su línea férrea porque desde la estación de Andaluces no sale ni entra tren alguno con dirección a Sevilla o Madrid. Aunque en el billete de Adif se establezca de esta manera -el viaje se compra como si el cliente se subiera sobre dos raíles- no especifica que parte del trayecto se tiene que hacer en autobús.

Temas 'sensibles' aparte, el Ministerio de Fomento ordenaba ayer la suspensión de los transbordos de viajeros por carretera en Andalucía con motivo de las condiciones meteorológicas y sus efectos. Desde primera hora de la mañana, además, Renfe suprimió el servicio en cuatro líneas de Media Distancia en Andalucía al encontrarse interrumpida la circulación ferroviaria en distintos puntos del recorrido por fuertes lluvias.

Entre ellas la de Sevilla-Granada y Granada-Algeciras y en Larga Distancia, las conexiones Madrid-Granada. A los viajeros afectados se les ofreció la posibilidad tanto de cambiar o devolver el billete de manera gratuita.

En materia de recuperación de líneas en Granada hoy tendrá lugar una concentración en Valencia en defensa del tren hotel Alhambra que unía nuestra ciudad con el Levante, Valencia y Barcelona.

El último tren hotel salió de Granada a Barcelona el 1 de agosto de 2015. Esta conexión nocturna con el Levante español, unía Granada con la ciudad condal, Valencia, Castellón, Albacete y Tarragona sin olvidar otros núcleos de población como Linares-Baeza (Jaén), Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Salou (Tarragona).

Este tren que registraba una ocupación media de casi el 80% y cuya ausencia limitó las posibilidades comunicativas de los granadinos a un muy largo viaje en carretera, en vehículo privado o autobús a Valencia y Barcelona, o a buscar una opción que pueda resultar económica pasando por un aeropuerto. Y de eso han pasado ya más de tres años.