Diésel: Un combustible en decadencia

El presidente de Faconauto (patronal de los concesionarios de España), Gerardo Pérez, se mostró muy crítico con las declaraciones de la ministra. "Resulta muy arriesgado hablar de la muerte de una tecnología que supone el 70% de nuestras ventas y que es esencial en los transportes. Sus palabras suponen un ataque a la economía del país", asevera Pérez. Este empresario considera que la sustitución de los combustibles tradicionales por las energías renovables ha de ser un proceso "gradual", no inmediato, entre otros motivos, porque, a su juicio, el país aún no está preparado para dicha transformación. Lejos de que los vehículos diésel se cambien por los eléctricos o híbridos, la realidad es bien distinta. "El mercado del gasoil simplemente está dando paso al de la gasolina", afirma el presidente de Faconauto.

"El diésel tiene los días contados". Las palabras de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, han provocado la alarma en la industria automovilística española. El combustible por el que se decantaron fabricantes y conductores hace décadas está conociendo ya el fin de su apogeo. Un declive que no es nuevo, pues en la provincia de Granada las ventas de vehículos de gasoil crecen a una velocidad mucho más lenta que las de los de gasolina, una tendencia opuesta a la que se registró hace una década. El Ayuntamiento de la capital granadina, al contrario de lo que está ocurriendo ya en otras ciudades europeas, no contempla por ahora tributar el uso de este combustible por la contaminación que provoca en el aire. El debate sobre el diésel no es nuevo. Comenzó hace años. Los ayuntamientos de ciudades europeas, como Berlín, París o Estocolmo, fueron los primeros en dar el paso con medidas que restringían el tránsito de vehículos que emplean este combustible por sus calles.

"El problema no radica en el combustible, sino en la antigüedad"

Para Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, el Gobierno no debe centrarse en el tipo de combustible que se usa para reducir la contaminación, "sino en la antigüedad del parque móvil español". "El diésel actual no contamina tanto. Sí lo hacen los coches que tienen más de 10 años. Ahí es donde debe actuarse", refiere Pérez, quien advierte de que en 2025 el 62% de los turismos tendrán más de una década, "lo que constituye una fuente de contaminación bastante peligrosa". "Este problema debe ser el núcleo principal de la lucha del Gobierno y para ello hace falta que se siente a hablar con el sector y acuerde un plan de movilidad que contribuya a rebajar dicha cifra", defiende el presidente de la patronal de concesionarios españoles de automoción. Para que la antigüedad del parque automovilístico se reduzca resulta imprescindible que se faciliten incentivos fiscales. "No olvidemos que el comprador sigue siendo mileurista y no cuenta con recursos suficientes para adquirir un nuevo coche", abunda Pérez. Para que la compra de vehículos eléctricos se expanda también se necesitan "infraestructuras". "La mayoría de las ciudades aún no están preparadas para recibir una alta demanda de coches eléctricos. Además, este tipo de vehículo es aún pequeño, tiene poca autonomía y resulta muy caro en las actuales circunstancias", asevera este empresario.