Los comerciantes de Granada piden ayudas al sector

En la tarde del viernes 26 de febrero, los comerciantes de Granada se unieron para realizar una concentración en la Plaza del Carmen, bajo la llamada SOS - Comercio. En la puerta del Ayuntamiento, Ángel Rodríguez Párrizas – Presidente FEMEPAG (Federación Municipal de Granada de Comercio) y de CCA (Centro Comercial Abierto de Granada) fue el encargado de poner voz a las demandas del comercio granadino que se siente ninguneado por las distintas administraciones y que no han empatizado nada con su actual situación de desesperación ante la situación ya que los que aún sobreviven, están abriendo a pérdidas.

Rodríguez comparó además la situación de Granada, con la de otras ciudades en las que sus diferentes ayuntamientos sí que están ayudando a un sector tan estratégico para nuestra economía como es el comercio. El grito que une a todo el sector es ¡Necesitamos ayudas ya!, pero ayudas reales, no en forma de ICO´s o promesas de que llegarán en un futuro incierto, cuando tal vez, ya estén cerrados y hayan desaparecido.

Comunicado íntegro

La situación que está atravesando el comercio especialmente en Granada, derivada de la crisis de covid19 es gravísima. En estos últimos meses se ha perdido entre el 80 y el 90% de la facturación y se está peleando simplemente por sobrevivir. La situación va a llevar a que desaparezcan en torno al 30% de los comercios que actualmente existen en nuestra ciudad, con la pérdida de puestos de trabajo que supone y con la precariedad económica para muchas familias que ello va a traer.

Hemos cumplido estoicamente con todas las normas y hemos sido leales con todas las administraciones, pero sin embargo a cambio hemos recibido ninguneo, trato discriminatorio con respecto a los grandes formatos, y trato discriminatorio de Granada con respecto a otras provincias, ya que hemos tenido mayores restricciones. Hemos visto cómo se sucedían decisiones inexplicables, y no se daban soluciones reales.

Por ello, y ante lo extremo de la situación, de forma conjunta los representantes de los distintos barrios de Granada queremos decir:

1- El comercio de proximidad está en una situación extrema - consideramos que se nos ha tratado injustamente a muchos de nosotros aplicándonos unas medidas que nos han demonizado, cuando el comercio de proximidad es totalmente seguro, ya que hemos realizado una fuerte inversión en medidas para dar la seguridad necesaria a nuestros clientes

2- Pedimos que no se apliquen las mismas normas al comercio de proximidad que a los grandes formatos comerciales en los que los aforos y la estancia media de los clientes son mucho mayores. Partiendo de que todos somos esenciales pedimos que se revisen los criterios par determinar que son comercios esenciales y cuales no, así como que se controle la venta de artículos no esenciales en comercios a los que si se les cataloga como esenciales.

3- Necesitamos que se amplíe el horario hasta las 21 horas para intentar paliar las pérdidas hasta ahora acumuladas.

4- El plan de emergencia para Granada debe ser inmediato, es imposible aguantar en estas condiciones un mes más.

5- Necesitamos reducción de impuestos: tasas municipales, reducción de la cuota de la seguridad social y autonomos y otros impuestos reducidos atendiendo a la situación de excepcionalidad que estamos sufriendo

6- Necesitamos ayudas directas, sencillas y rápidas de tramitar y que sean a fondo perdido. Necesitamos ayudas para pagar el alquiler de forma inmediata. Ayudas que tienen que llegar ya, mientras aún queden comercios por salvar.

7- Que de forma inmediata se releve de sus funciones al concejal delegado Sr. Olivares ante su indolencia, falta de proyecto y de empatía con el sector.