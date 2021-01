Los comercios de Granada repartirán 3.000 entradas gratis al Cuarto Real y la Casa de Zafra para fomentar la compra local

El comercio, junto a la hostelería, es el gran perjudicado de esta pandemia y las restricciones. Y por eso el área de Comercio del Ayuntamiento de Granada sigue buscando opciones para incrementar su promoción y conseguir fomentar las compras locales.

Hoy se ha presentado una nueva. El concejal Manuel Olivares a informado que se han puesto a disposición de los comercios 3.000 cupones con entradas gratuitas al Cuarto Real para la exposición sobre arquitectura nazarí y a Casa de Zafra a la muestra de Washington Irving.

Los comercios podrán acceder a una plataforma virtual donde generar esos cupones. Por compras superiores a 30 euros y hasta 60 se dará un cupón y por más de 60 euros, dos cupones.

La iniciativa durará todo el periodo de rebajas y se podrá ampliar el número de cupones según la demanda.

Olivares ha reconocido que fue el concejal de Podemos-IU Francisco Puentedura quien le dio la idea y que junto con el área de Cultura "la hemos enriquecido y potenciado", por lo que agradeció la colaboración del edil. "Estamos en las antípodas ideológicas pero si hay que ayudar, las ideas no tienen ideología. Sí me crispa algunos grupos que lanzan medidas que no se pueden cumplir", ha dicho.