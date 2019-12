Las comidas y cenas de Navidad incrementan las plantillas en bares y restaurantes de Granada

El mes de diciembre es, quizás, el más importante para el sector de la hostelería. Es por ello que la mayoría de restaurantes de la ciudad aprovechan la antesala de noviembre para realizar sus jornadas gastronómicas y dar a probar aquellos menús que luego tienen cabida durante la Navidad.

Con el puente, en el que la capital estará al 70% de ocupación, llega una cita muy importante para los establecimientos granadinos y ya desde estos días comienzan las famosas cenas navideñas de empresa, amigos, familiares, peñas... Según los datos de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, se prevé un aumento en la contratación de personal de entre el 3% y el 5% para esta época.

"Con la Navidad cerca, el alumbrado de nuestras calles y el buen tiempo, esperamos que se cumplan las previsiones y afecte de forma muy positiva a toda la hostelería de Granada y su provincia", destacan los hosteleros sobre el puente, en el que se harán las primeras cajas grandes del mes antes de las comidas y cenas.

"Como en los últimos años la tendencia está consolidada y salvo excepciones son los compañeros los que organizan su cena o almuerzo de Navidad", apuntan desde la Federación de Hostelería al mismo tiempo que invitan a los granadinos a conocer el trabajo de los restaurantes locales.

Las primeras grandes cajas se harán durante el puente

"Los menús los hay para todos los gustos y bolsillos, nadie puede decir que no va a comer con sus compañeros por el dinero. Los restaurantes ofrecen una variada carta al gusto del consumidor con menú completamente adaptados a esos gustos y necesidades en cantidad calidad y precio", indican desde la patronal y añaden que "no hay excusas para no pasar una día de alegría y cachondeo con los compañeros de trabajo".

La Federación recuerda que en las redes sociales y en las páginas webs de los negocios granadinos ya suelen anunciar todo este tipo de oferta y de menús especiales para la Navidad, de cara a consultar los más convenientes y proceder a las reservas.

Asimismo, subraya que "los establecimientos de ocio han desarrollado acciones para que esa copa con música, sea lo más divertida posible" y convienen en que hay oferta "para todos los gustos y moda que los clientes puedan demandar". Igualmente, recuerdan que es el mejor momento para hacer turismo en Granada por la oferta de ocio y actividades que tiene la ciudad en estas fechas.

Por otro lado, el Metro de Granada es sensible a las cenas de Navidad de los granadinos y estará abierto las 24 horas el viernes 20 de diciembre. Además, este transporte ampliará su horario para los usuarios hasta las tres de la madrugada el 21 y 22 de diciembre. El objetivo es motivar el consumo en los negocios en estas fechas.