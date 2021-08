El comité de empresa de la Escuela de Salud Pública denuncia la "inconsistencia" de las conclusiones de la auditoría de la Junta

El Comité de Empresa de la Escuela de Salud Pública (EASP) ha exigido que se hagan pública las alegaciones presentadas al informe preliminar encargado por la Junta de Andalucía. Todo ello después de que este miércoles la Consejería de Salud informase de que todas las auditorías realizadas al sector público instrumental dependiente de la citada Consejería revelaran "una duplicidad en la gestión" y propusiera, precisamente, el cese de actividad de la EASP, cuya sede está en Granada.

Ante ello, desde el Comité se ha indicado que "la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), institución de reconocido prestigio nacional e internacional, que recientemente cumplió 36 años de trabajo en formación, consultoría, e investigación en el ámbito de la salud pública y la gestión de servicios sanitarios, nuevamente se ve obligada a reivindicar la especificidad de su cometido tras la presentación del informe final de auditoría encargado por la Junta a una auditora privada".

Según defienden, "en dicho informe, sin presentar argumentación ni fundamento alguno, se concluye que existen duplicidades entre sus funciones y las de otros Organismos mencionados en el texto (La Fundación Progreso y Salud y el Instituto Andaluz de Administración Pública) y que las actividades de la EASP pueden ser desempeñadas por estos Organismos".

El Comité de Empresa de la EASP ha denunciado así "la inconsistencia de las conclusiones, ya que no se incorpora el análisis específico que se ha realizado por la consultora para concluir sobre la existencia de duplicidades. Además existe un incumplimiento del procedimiento al no publicarse las alegaciones que la EASP presentó al informe preliminar".

"La singularidad de la Escuela Andaluza de Salud Pública fue ampliamente argumentada tanto en el proceso de alegaciones a la auditoria preliminar, como en el proceso de consulta pública previo. En dicho texto se recoge información detallada sobre los objetos sociales y finalidades de las entidades mencionadas en la auditoría, evidenciándose claramente que no existen de ninguna manera las duplicidades mencionadas. Estas alegaciones que no solo no se han tenido cuenta, sino que además no han sido ni publicadas", consideran desde el mismo.

Ante ello, insistieron, entre otras cuestiones, en que "la EASP desarrolla la actividad con finalidades específicas en campos concretos, como son la salud pública y la gestión sanitaria, no identificables en los objetos y fines de otras entidades públicas de formación en el territorio andaluz, tiene recogida su finalidad en sus estatutos y se incluye en el artículo 47 apartado 1 de la Ley Andaluza de Salud Pública de 2011: la generación y gestión del conocimiento en los campos de la salud pública y la gestión de servicios sanitarios y sociales, contribuirá a los fines de esta ley, de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 4, mediante el desempeño de actividades de formación, consultoría, investigación y cooperación internacional en estas 3 materias. En este sentido no existe ninguna organización en la Junta de Andalucía con la que coincida en este encargo".