Las compromisos "insuficientes" del Gobierno no disuaden al sector

Los taxistas han agarrado el toro por los cuernos y están dispuestos a no soltarlo salvo que vean que los compromisos del Gobierno de Pedro Sánchez son beneficiosos, viables y rápidos. El sector sabe de su fuerza, y más en el periodo vacacional, y no piensa desaprovecharlo; de ahí que en el primer encuentro con los responsables de Fomento, celebrado ayer en Madrid, le dieran largas al secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, a pesar de que anunció que el Gobierno se compromete a llevar a mediados de septiembre al Consejo de Ministros una nueva normativa que garantice el cumplimiento efectivo del tope legal de una licencia de VTC por cada 30 de taxi. "No es no", dijeron los taxistas, al menos de momento.

El sector mantiene la huelga indefinida que secundan desde el pasado fin de semana tras terminar sin acuerdo la reunión de casi cinco horas al considerar "insuficientes y poco concretas" las medidas del Ejecutivo para limitar a las empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC), las firmas como Uber y Cabify, según aseguraron los representantes de Fedetaxi, Antaxi y Élitetaxi al término del encuentro.

"Hay buena voluntad, pero no vamos a desconvocar nada", dicen los líderes del taxi

"Yo no voy a desconvocar nada", aseveró el portavoz de Élitetaxi, Alberto Álvarez. "Hay muy buena voluntad, pero no es suficiente para irnos satisfechos, así que no desconvocamos la huelga", aseguró de su lado el presidente de Antaxi, Julio Sanz. "No desconvocamos nada, la huelga se mantiene", declaró el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal.

En cuanto a la duración del paro, todos se remitieron a lo que decidan los compañeros del colectivo que están en la calle, si bien apuntaron a la posibilidad de que se levante en función del resultado de la reunión que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, mantendrá mañana con las comunidades autónomas, o de la declaración del Gobierno en el próximo Consejo de Ministros.

"Pedimos que las comunidades se comprometan el miércoles a que cumplirán la ley cuando se realice el anunciado traspaso de la competencia para otorgar licencias de VTC", indicó el máximo dirigente de Fedetaxi. "Hasta entonces, no desconvocamos nada", añadió. "Nos ha gustado el tono de Fomento", indicó el presidente de Antaxi. "Pero no dicen cómo llevarlo a cabo", lamentó. No obstante, señalaron que el problema reside en la falta de concreción de las medidas propuestas y las eventuales dificultades para llevarlas a la práctica. Entre ellas apuntan a la posible falta de apoyos parlamentarios del Gobierno en el Congreso para sacar adelante el real decreto ley que se comprometen a aprobar en Consejo de Ministros en 14 de septiembre con el fin de garantizar la proporción que fija la ley entre los dos sectores.

El sector no ha alcanzado un acuerdo a pesar de que Fomento se ha comprometido también a realizar en el Consejo de Ministros de este viernes una declaración en la que se compromete a solventar el problema e incluso se ha abierto a analizar la posibilidad de que los ayuntamientos puedan otorgar licencias urbanas al VTC.

Fomento, que culpó de esta situación a la "herencia endiablada" del anterior Gobierno, reiteró su intención de transferir las competencias sobre las licencias de VTC a las comunidades. Actualmente, la gestión de las autorizaciones y su otorgamiento es competencia de las comunidades por delegación del Estado, al igual que la inspección de estos servicios. Saura, número dos del ministro José Luis Ábalos, se reunirá hoy con el sector de VTC.

El anterior equipo de Fomento sostenía que el problema derivaba del vacío legal de la Ley Ómnibus, aprobada en 2009 por el Gobierno de Zapatero, y que fue el detonante de las autorizaciones de VTC que se están otorgando judicialmente en base a recursos presentados entre 2009 y 2013.

Saura agregó que en el marco de esas competencias cabría hablar de la denominada "licencia urbana", como la que ha puesto en marcha el Área Metropolitana de Barcelona y que ha suspendido cautelarmente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dando la razón a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. La intención de Fomento es adoptar medidas "definitivas, estables y no parches".