El concejal de Seguridad pide disculpas por el tono del jefe de la Policía: "No debí consentir ese debate"

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Granada, César Díaz, ha pedido hoy disculpas por la bronca generada ayer en la comisión municipal por el tono del jefe de la Policía Local y su forma de dirigirse a los concejales de la oposición Raquel Ruz y Antonio Cambril.

En comisión de Urbanismo, y con la presencia en modo telemático tanto de Díaz como de Ruz como miembros de la misma, tanto PSOE como Podemos-IU han aprovechado su turno de palabra para lamentar lo ocurrido ayer en una comisión reglada y para pedir al concejal que se disculpara por haber permitido que el jefe accidental de la Policía Local se dirigiera así a los corporativos, especialmente a la socialista Raquel Ruz.

Tras esta petición, Díaz ha aprovechado también su turno de palabra para asegurar: "Lamento profundamente lo ocurrido ayer. No es mi forma de proceder. No debí haber consentido un debate personal en lo público. Lamento lo ocurrido. Intentaré que temas del ámbito personal no sean abordados en lo público".

La propia Raquel Ruz, por alusiones, ha agradecido la intervención de Díaz aunque ha dicho que le hubiera gustado que se produjera ayer, "cuando le pedí amparo". "Si ha recapacitado le agradezco las disculpas", aunque mantienen los socialistas su solicitud de investigación y expediente informativo sobre el agente ya que "se faltó el respeto a mí y a los corporativos".

De hecho, el PSOE pide, como ha recordado Miguel Ángel Fernández Madrid, viceportavoz socialista, pide la apertura de expediente informativo, el dictamen de las sanciones disciplinarias que correspondan y las disculpas del concejal, que ya se han producido hoy.

Podemos-IU también ha pedido hoy esas disculpas, no solo del concejal sino también del jefe de la Policía Local, que "se excedió". "Cuando ejercen de técnicos deben lealtad con todos los concejales y se debe respeto, especialmente cuando se tiene uniforme", ha asegurado Francisco Puentedura.

Por parte de Vox, la concejal Beatriz Sánchez ha rogado a todos "respeto" y que "no se vuelva a repetir".