Los centros concertados de Granada lamentan los problemas con las bajas de profesorado por Covid

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Granada (FSIE GRANADA), con una representatividad del 57% de los 2.300 trabajadores repartidos en 69 centros concertados de nuestra provincia, ha mostrado su preocupación tras la primera semana de clase de este segundo trimestre. Según han informado en una nota, "si bien es cierto que el inicio de la semana contabilizamos en torno a un 5% de promedio de bajas entre los trabajadores de los centros concertados, los datos no han hecho más que aumentar y se han duplicado en estos primeros días, con lo que iniciaremos la segunda semana con un mínimo del 10% de bajas laborales".

Los docentes están encontrándose con una doble problemática. Por una parte, trabajadores con hijos que, siendo positivos por Covid, se encuentran con que deben acudir a sus puestos de trabajo, porque no pueden tramitar su baja laboral ni algún tipo de permiso especial para quedarse al cuidado de estos menores, teniendo que dejar a sus hijos, portadores de una enfermedad infecto-contagiosa, a cargo de un tercero (que en muchos casos no existe o es persona vulnerable). Por otra parte, en los casos de aquellos profesionales que han dado positivo por Covid, al no contar con la baja laboral correspondiente, pues les está resultando imposible tramitarla, no puede articularse las sustituciones, con lo cual los Centros cuentan cada día con menos profesores para atender a su alumnado.

Desde FSIE-Granada esperamos que el último protocolo puesto en marcha por la Consejería de Sanidad para solicitar las bajas laborales eliminando la llamada telefónica, que no llegaba, del personal sanitario sea eficaz y recuerda que es norma laboral que un trabajador debe tramitar su baja en los tres primeros días de su ausencia al puesto de trabajo. Además, solicitamos a la Consejería de Educación que articule la forma de gestionar las sustituciones, aunque no hayan llegado las bajas.

FSIE-Granada reitera que se hace imprescindible un aumento de los recursos humanos y materiales, tras el recorte sufrido en este curso a la mitad, del personal de apoyo y refuerzo COVID. Hemos defendido que deberían haberse mantenido todos los refuerzos del profesorado que tuvieron los centros concertados en el curso 2020/2021. Es más, creemos imprescindible la consolidación de este aumento de plantilla para mejora del funcionamiento de los centros concertados. La circunstancia educativa actual en tiempos de pandemia está provocando situaciones en los centros que dificultan la atención adecuada del alumnado, especialmente cuando se producen contagios o confinamientos preventivos de docentes afectados por COVI