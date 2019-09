Los concursos de limpieza y transporte, la esperanza económica del Ayuntamiento

Las arcas municipales necesitan encontrar ingresos para su recuperación así como planes y proyectos para poder conseguir una mejora de la situación económica del Ayuntamiento de Granada, mermada desde hace años. Y ya no son sólo suficientes los planes de ajuste, las renegociaciones de deuda o el plan de pago a proveedores, cuestiones que va a revisar el nuevo equipo de Gobierno para intentar conseguir liquidez, la gran necesidad de la ciudad.

El nuevo equipo de gobierno, contrario a remunicipalizar

La remunicipalización de servicios suele saltar en los plenos municipales cuando se habla de condiciones de servicio, gasto y atención a la ciudadanía. Pero el nuevo gobierno local no es partidario. Según el alcalde, Luis Salvador, “lo dicen partidos con la boca chica en elecciones pero no hay nadie en la sociedad granadina que este hablando de remunicipalizar servicios”. Salvador asegura que “remunicipalizar significa coger dinero público para pagarle a un privado para comprarle parte de lo que está prestando a la ciudad y se asuma desde el Ayuntamiento. Con una deuda de 300 millones y cien de pago a proveedores, que me explique bien de dónde sacar el dinero para remunicipalizar servicios que están prestando en este momento de forma mixta entre el Ayuntamiento y alguna empresa”.