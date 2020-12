Más de dos conductores son detenidos cada día en Granada por cometer delitos de tráfico

Hay quien está harto de escuchar eso de "si bebes no conduzcas" o mensajes similares respecto al consumo de drogas y ponerse al volante. Sin embargo, pese a la larga trayectoria que acumula esa advertencia que año tras año se repite, aún hay quien parece no enterarse de la misma y no hay que irse muy lejos para comprobarlo. Cada día un granadino es detenido o investigado por conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Así se muestra según el último balance anual publicado hace unos días por el Ministerio del Interior, que corresponde al pasado 2019, año en el que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil arrestó cada día a dos granadinos de media por cometer delitos de tráfico.

Granada cerró el 2019 con un total de 826 conductores detenidos o investigados por la comisión de infracciones relacionadas con la circulación, una cifra que supuso un incremento del 19,36% respecto al año anterior, en el que fueron 692. Este aumento posiciona a la provincia como la segunda andaluza que presentó un mayor aumento, siendo Almería la primera tras registrar una subida del 38,72%. Si bien, en cuanto a número total de arrestos o investigaciones por delitos de tráfico, Granada es la tercera de Andalucía, tras Sevilla (hubo 1.363) y Málaga (999).

Según los datos recopilados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, la mitad de las detenciones o investigaciones acometidas (411) fueron a conductores que se pusieron al volante bajo efectos del alcohol o de las drogas. La segunda tipología de delito que propició más arrestos fue conducir sin permiso de conducción, algo que propició la investigación de un total de 311 granadinos, mientras que solo una se debió a exceso de velocidad.

Estos datos hacen que Granada se sitúe como la tercera provincia andaluza con más detenidos por conducir tras haber consumido sustancias estupefacientes o alcohol, tras Málaga (564) y Sevilla (538), mientras que a nivel nacional se coloca como la número 13.

En concreto, según datos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el número de controles de drogas ha crecido de forma significativa en los últimos años. Mientras que en 2012 se llevaron a cabo 36 test en Granada, de los que 19 dieron positivo, el pasado 2019 fueron 2.139 las pruebas llevadas a cabo, de las que 886 fueron positivas. Es decir, que se ha multiplicado por 60 el número de test de drogas realizados.

En lo que va de 2020, teniendo en cuenta la reducción del tráfico por el confinamiento, se han llevado a cabo en Granada 695 pruebas, de las que 265 conductores dieron positivo. En cuanto a número de realización de pruebas, la provincia se sitúa como la cuarta andaluza en la que mayor número de test se han llevado a cabo. Si bien, si el ranking se hace según el número de positivos, Granada se coloca como la provincia con más positivos en drogas de toda la comunidad autónoma.

Sin embargo, Granada es la única provincia andaluza en la que bajaron, a nivel global, las denuncias de tráfico. Y es que frente a las 37.024 denuncias interpuestas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en 2018, el 2019 se cerró con 32.888, lo que supone un descenso del 11,17%. Estas cifras hacen que se sitúe como la cuarta andaluza con mayor número de denuncias, siendo Sevilla (61.548), Málaga (55.877) y Almería (35.164) las que copan el top 3, mientras que a nivel nacional la provincia granadina se sitúa como la número 20.

Además, las denuncias de transportes también disminuyeron, aunque apenas un 0,53%, al bajar de 2.850 a 2.835, siendo Granada la segunda provincia de la comunidad autónoma con menor número de denuncias de este tipo.

Respecto al número de auxilios en carretera realizados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Granada registró un incremento del 3,76%, al pasar de 6.086 a 6.315. Estos datos la sitúan como la segunda andaluza con más porcentaje de aumento tras Almería, donde se registró una subida del 11,58%. Si bien, la provincia de Andalucía con más auxilios fue Málaga (8.294), seguida de Sevilla (7.652), siendo Granada la tercera andaluza y cerrando el top 10 del país.

De igual modo, según los datos recopilados por el Ministerio del Interior, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil paró y denunció en Granada por circular incumpliendo la normativa en la aplicación de transportes del terminal TRAMO a 2.620 vehículos de origen español, de los que 2.392 eran de mercancías y 228 de viajeros, mientras que extranjeros fueron 215 en total, de los que 213 eran de mercancías.

Asimismo se controlaron 169 vehículos de transporte escolar y menores, de los que fueron sancionados 156. Los motivos fueron por carecer o incumplir la autorización (96), por asuntos relacionados con el vehículo (siete), por temas relativos al seguro (50) y por cuestiones del certificado del conductor (tres).

Respecto al transporte de mercancías peligrosas, se controlaron en Granada 113 vehículos y se interpusieron 25 denuncias, de las que siete fueron por problemas con la documentación, seis por la señalización y etiqueta, 11 por condiciones técnicas y una por las condiciones de transporte.