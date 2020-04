La ACP Granada critica la improvisación del Gobierno al parar reformas en casas con gente

En tercer lugar, y derivado de los dos anteriores, el secretario general de la ACP Granada ve una "improvisación" constante del Gobierno en sus diferentes paquetes de medidas económicos que atañen a la construcción. Pone como ejemplo, el caso del retoque en el real decreto en la noche de un domingo "que ni son las formas ni son las maneras" ya que, por ejemplo, alguien que estaba haciendo reformas en un edificio o vivienda el Miércoles Santo ahora se encuentra que no puede a partir de este lunes.

"Las obras hay que planificarlas mucho", subraya el secretario general de la ACP Granada, Francisco Martínez-Cañavate, que pone como ejemplo el caso de empresas que notificaron el fin de los ERTES a sus trabajadores y ahora han dado un paso en falsa al no tener obras que ejecutar con esta medida exprés del Gobierno en relación a la situación de la construcción.

Acababa la Semana Santa y a falta de unas horas para irse a dormir en el Domingo de Resurección, el Gobierno publicó una Orden Ministerial en la que anunciaba la suspensión de las obras y reformas en casas y edificios donde hay gente . Un retoque en el decreto sobre la vuelta a la actividad de la construcción, que no ha sentado bien en la Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP) al c onsiderarlo como una nueva improvisación por parte del Ejecutivo respecto a un sector que requiere de una planificación muy estudiada, algo que consideran se les está dificultando durante la crisis sanitaria del coronavirus.

Se prohíben las obras dentro de pisos y viviendas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este domingo una Orden Ministerial en la que suspenden las obras de intervención en edificios en los que haya personas ajenas a la construcción para evitar el contacto entre trabajadores y habitantes y reducir así el riesgo de contagio por coronavirus. La orden explica que "la concentración de personas en edificios" en los que se desarrollan obras en la que "los trabajadores deben compartir determinados espacios comunes con residentes u otros usuarios" implica un "incremento del riesgo de contagio por Covid-19". Por ello, el Gobierno, para "garantizar la contención de la pandemia", procede a suspender "la ejecución de determinadas obras". Sin embargo, la prohibición no afectará a aquellas construcciones o reparaciones de carácter "urgente", tales como instalaciones, averías o tareas de vigilancia del propio inmueble. Así, las obras en las que no haya contacto con personal ajeno a la construcción o sean sectorizadas o separadas dentro del inmueble al que afecten -para evitar contacto con los no empleados, podrán reanudar su actividad tras el fin del permiso retribuido recuperable y después de las dos semanas de paralización por la crisis del coronavirus.