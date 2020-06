El cese de los contratos sociales pone en riesgo la alimentación de 400 menores de Granada

Podemos-IU exige al Ayuntamiento de Granada que se comprometa con los casi 400 menores en riesgo de exclusión que se quedarán sin comer a partir del día 21 por el cese de los contratos con los contratos y talleres de servicios sociales que fueron cesados cuando comenzó el Estado de Alarma, y que proporcionan comedor y escuelas de verano a cientos de niños de toda la ciudad. El grupo municipal exige que el equipo de Gobierno ponga en marcha el Plan de la Infancia y la Adolescencia y proteja a estos menores, en lugar de liquidar contratos con empresas que alimentan y educan a estos niños, como la Fundación Alfa o Aldeas Infantiles.

“Dejamos a estos menores sin comer, sin ocio, sin educación y sin defensa de su integridad física y emocional”, sentencia la concejal de Podemos-IU Elisa Cabrerizo. La edil se pregunta cómo se alimentarán estos niños a partir del próximo lunes, si además de no haber comedores, tampoco habrá escuelas de verano. “Esto es urgente, no puede haber abandono de la infancia, ni siquiera inestabilidad”, sentencia.

Cabrerizo sostiene que el cese de estos talleres implica dejar sin atención a casi 400 niños. “Esto significa que 373 familias con sus 373 menores no podrán armonizar su vida laboral y familiar; que 373 menores seguirán aislados y confinados en sus espacios reducidos con falta de recursos de todo tipo, sin relación social, sin desarrollo deportivo y sin desarrollo educativo”, explica la concejala que recuerda que muchos de ellos necesitan también un lugar que les provea de defensa de sus situaciones de inestabilidad familiar e incluso de maltrato.

Podemos-IU subraya que, además de no poner en marcha los talleres, la alimentación de estos casi 400 menores queda en riesgo, ya que aunque las nuevas Tarjeta Monedero que gestionará Cruz Roja (no la Administración pública) cubrirán alimentación de familias con menores que ya venían teniendo este tipo de Tarjetas, lo que suceda con el resto es una incógnita. La formación no ha obtenido respuesta por parte del concejal de Servicios Sociales sobre el futuro de aquellas familias que no las tenían o que están en lista de espera para poder tener ayuda en alimentación, o las nuevas familias que surjan demandando esa ayuda o los menores que a partir del día 22 de junio se quedan sin la alimentación del comedor escolar.

“Lo que consigue este Ayuntamiento es que los menores sigan sin ayuda, sin acompañamiento, sin desarrollo socioeducativo, sin las Escuelas de Verano y sin comida. Lo que parece que quiere conseguir este Ayuntamiento es que tengan un mayor desajuste escolar y una mayor vulnerabilidad y riesgo de maltrato de aquellos que conviven en negativas relaciones familiares, cuestión que ocurre en todas las capas y estratos sociales”, sostiene Cabrerizo.