La capital pide convocar la Mesa del Aeropuerto para tratar la eliminación de la línea con París

La decisión de Vueling de suprimir la conexión de Granada con París después de que se concentren los vuelos esta Navidad se tendrá que tratar en una próxima Mesa del Aeropuerto. Así lo ha dicho hoy el alcalde de Granada, Luis Salvador, después de que ayer el grupo municipal del PSOE le pidiera que acudiera a Madrid para negociar con la empresa y mantener la conexión como ellos defienden que hicieron con Iberia cuando quería eliminar el primer vuelo de la mañana con Madrid.

Salvador ha criticado que el exalcalde Paco Cuenca se "intente atribuir" junto con el presidente de la Diputación "que ellos pararon lo del tema del vuelo de Iberia", advirtiendo que "los representantes de Iberia regional vinieron a reunirse al Ayuntamiento porque no habían cumplido ninguno de los compromisos que habían adquirido con ellos. Por lo tanto o les engañaron o les dijeron cosas que no estaban dispuestos a cumplir", ha denunciado.

"Me parece que el PSOE se intente atribuir que consiguió frenarlo cuando no ha cumplido ninguno de los compromisos y se lo derivó a otras administraciones, es igual que el tema ahora de Vueling, intentando sacar rédito político de una decisión empresarial que tendremos que tratar de avanzar con la empresa pero no a costa de cualquier cosa", ha asegurado Salvador.

El alcalde dice que se tendrá "que convocar una mesa del aeropuerto y con todos los participantes tomar decisiones. Pero lo haremos sin el estruendo y los acuerdos a los que lleguemos, si se llegan, los cumplamos". "El PSOE parece que lo hicieron todo pero lo han incumplido todo y eso nos está trayendo también muchos problemas", ha insistido.