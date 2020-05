La Atención Primaria es la principal víctima cuando surge una crisis y se acometen recortes. "Se trata de la asistencia más cercana a la población. Sus principales usuarios son enfermos crónicos y personas mayores: su pervivencia es pura apuesta política", afirma el médico Javier Padilla, autor de ¿A quién vamos a dejar morir?, en una entrevista con Grupo Joly. Los centros de salud de toda España van a jugar un papel fundamental durante la desescalada. Sus trabajadores rastrearán los positivos, estudiarán sus casos y los aislarán; y se encargarán del grueso asistencial de los pacientes con coronavirus que sean leves.

¿Cómo han afrontado los profesionales de Atención Primaria de Granada estos dos meses de pandemia? "Se ha multiplicado por dos las visitas a domicilio porque el paciente ha dejado de ir al centro de salud debido al confinamiento. Íbamos a las casas de la gente, sobre todo gente mayor. El material de protección ha sido escasísimo. No hemos tenido mascarillas FFP2 hasta hace muy poco", cuenta Carlos (nombre ficticio para salvaguardar su identidad), enfermero en el servicio de Urgencias de Atención Primaria.

"Hemos dependido de mascarillas quirúrgicas. Hemos tenido una por semana cuando en condiciones normales hubiéramos usado una como mucho al día. El riesgo ha sido todo porque cuando vas a una casa no sabes si esa persona está infectada. Tomas las precauciones que puedes, pero con el material prestado o regalado por gente competente como las pantallas o las mascarillas lavables", reconoce. Durante el primer mes de crisis, asegura el enfermero, "gracias a la gente anónima que ha donado material hemos podido salir adelante en Primaria". El segundo mes, matiza, ha estado "algo más tranquilo".

Aún así, Carlos cree que las previsiones que se hicieron fueron "malas" por no decir "penosas". "El material sigue siendo escaso y no es todo lo que nosotros en condiciones normales pediríamos. Somos consciente del déficit de material y procuraremos darle el mejor uso", zanja. "Por suerte, no hemos tenido la misma presión asistencial que en Madrid", suelta aliviado.

Test al personal desde hace sólo dos semanas

Sólo uno de cada cuatro médicos, principalmente de centros de salud, está protegido ante la pandemia y se realiza test, según una encuesta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. "Desde que empezó el tema del Covid-19 hasta la semana pasado no se empezó en primaria a hacer test al personal. Salvo que tú tuvieras alguna sintomatología. Nos hicieron test rápidos y gracias a las protestas de todos a partir de ya han empezado a volvernos a hacer serologías", explica Carlos, que no entiende porqué a los profesionales de los hospitales se le ha hecho serologías muchísimo antes que a ellos. "Porque expuestos estamos todos. En el hospital tú sabes que el paciente puede tener Covid-19 y te proteges. A la casa vas a ver al paciente con tu ropa de calle. En el hospital estás con una ropa específica y de mayor proyección que en centros de salud", reconoce el sanitario, que recuerda que "Granada es la provincia andaluza con mayor tasa de positivos en Atención Primaria".

¿Se podían haber evitado más contagios en los centros de salud? "Una vez que han pasado las cosas te das cuenta de que se podían haber hecho mejor. Desde el principio se dijo que no se estaba haciendo bien. Lo absurdo de todo es que los políticos vendan que están haciendo lo que pueden y lo mejor posible, y que nuestros profesionales están protegidos. Cuando es mentira. Todavía salen mascarillas que no cumplen la legislación vigente", critica el profesional, que señala a todos como culpables: "El Gobierno central y el autonómico han tenido mucho que ver en la contaminación profesional".

Tampoco entiende que en los hospitales se les obligara a llevar un buzo integral con capucha durante la crisis del ébola o de la gripe aviar, pero en este caso uno se protegiera con "simples batitas". A mistad de conversación, el enfermero se sincera: "Íbamos a las guardias vendidos. No quiero culpar a nadie de lo ocurrido, pero la administración ha dejado mucho que desear. Al principio había presiones de los de arriba: "Esto es lo que hay y no protestéis".

Plan de desescalada en Primaria

Respecto a los cambios en Atención Primaria por la desescalada, Carlos explica que ahora el paciente se pondrá en contacto con el centro y ellos verán si pueden solucionar vía telefónica su necesidad o si es necesario que vaya. "Hay un cambio de filosofía. Ahora no podrás ir al centro de salud así porque sí. Pero hay mucha improvisación y poco planificación en todo lo que se hace. ¿Es lógico que en cada centro acuda equis pacientes a hacerse un PCR? ¿O sería más lógico que hubiera dos o tres centros con gente preparada para ello con el material específico de protección para hacerlas?", se pregunta.

"Echo en falta procolos"

El enfermero pide que se forme a los profesionales en pruebas PCR y se contrate a más personal, ya que no todos los profesionales de Atención Primaria van a atender a pacientes con Covid-19 porque tienen una patología previa. "Siempre ha faltado personal. Ahora se va a hacer más evidente. Ha habido un aumento de contratación con respecto a lo habitual. No es suficiente. Echo en falta protocolos, pautas de actuación claras donde los circuitos estén definidos. Vamos a salto de mata. Han tenido tiempo para no improvisar tanto", se despide.