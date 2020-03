Sin casos de coronavirus en Granada: "De momento, la malafollá nos mantiene a salvo" y otras supersticiones

No sabemos si es la malafollá o el humor lo que mantiene a salvo a mucha gente. La cuestión es que una provincia como Granada tan turística, con mucha movilidad estudiantil a nivel internacional y con un censo que supera 900.000 no tenga confirmado, por ahora, ni un caso de coronavirus está siendo abono para los escépticos y para los que se toman todo con sorna.

Son numerosos los memes y los mensajes en redes sociales que aluden a la 'malafollá granaína' como la criptonita contra el Covid-19.

De malafollá que tenemos, no nos quiere ni el coronavirus. pic.twitter.com/Ak191R4b7o

Hay quienes como el grupo musical Apartamentos Acapulco que no quieren saber nada de una supuesta cancelación del concierto que tienen esté sábado en la Sala Planta Baja de Granada y apelan a Fray Leopoldo como el 'culpable' de esta coincidencia de que Granada se haya salvado de momento, y conviene remarcar el de momento, del coronavirus al menos en lo que a salud respecta.

Mientras las autoridades sanitarias no nos adviertan de los contrario, NO TENEMOS INTENCIÓN NINGUNA DE CANCELAR NUESTRO CONCIERTO DE ESTE SÁBADO EN @salaplantabaja Granadinos, que no cunda el pánico, somos la única provincia sin ningún caso, FRAY LEOPOLDO NOS PROTEGE pic.twitter.com/Y4Bai8odCp