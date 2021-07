El experto en coronavirus Joan Carles March pide más medidas en Granada

El exdirector de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) Joan Carles March entiende que la situación actual de contagios por covid, con una incidencia al alza, hace necesaria la adopción de medidas.

March, que asumirá la coordinación de un grupo local de trabajo contra el Covid impulsado por el Ayuntamiento de Granada, se ha referido a preguntas de los periodistas a la situación de Granada en particular y de Andalucía en general, donde hay una tendencia al alza que, en su opinión, "no se parará por sí sola, sino al contrario".

Aunque admite que la situación no es exactamente igual que en las olas anteriores porque no hay una correlación entre la incidencia acumulada y los ingresos hospitalarios o la ocupación de las UCI, "no hay que descartar nada" y "sería bueno tomar medidas".

La vacunación -no solo a quienes aún tienen que completar el proceso con una segunda dosis, sino entre los jóvenes, ha dicho- es una estrategia "básica y fundamental", pero solo con ella no va a bajar la incidencia, ha advertido. Por ello, ha defendido la adopción de medidas mientras la situación continúe como hasta ahora.

March también se ha referido al hecho de que determinadas ciudades, como la de Granada, hayan registrado durante la pandemia tasas de contagio superiores al de otras zonas o provincias para considerar que es algo que debería estudiarse, aunque no descarta que en este caso en concreto esté relacionado con la orografía y la contaminación atmosférica.

El exdirector de la Escuela Andaluza de Salud Pública ha hecho estas declaraciones durante la presentación del grupo local de trabajo contra el Covid impulsado por el Ayuntamiento de Granada con el objetivo de "propiciar el intercambio de información y fomentar la coordinación con la Junta de Andalucía", ha explicado el alcalde, Francisco Cuenca.

Se trata de un grupo integrado por expertos en distintos ámbitos, como el sanitario o el de la biología molecular, además de por las fuerzas de seguridad y representantes de colegios profesionales, entre otros, que se reunirán con una periodicidad previsiblemente semanal.

El grupo estará coordinado por March, para quien este tipo de iniciativas suman porque lo que buscan es fomentar el apoyo entre las administraciones "desde la lealtad"