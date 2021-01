"Acabar con los cortes de luz en Granada no es una utopía, es una obligación política real"

En su carta abierta, Martín García narra que este pasado sábado, en una visita al distrito Norte de la ciudad de Granada , los vecinos "transmitían que un total de 20 bloques de pisos habían sufrido interrupciones en el suministro eléctrico durante toda la jornada del viernes", lo que le ha llevado a avisar de que es "imposible cuantificar la cifra de personas afectadas por estos cortes de luz". A tal efecto, el Defensor recuerda en su mensaje que "el frío y el hambre no son cuestiones numéricas y los cortes de luz en esta zona de la ciudad van cambiando de un día para otro".

El Defensor de la Ciudadanía envío este comunicado en el que hace un "llamamiento urgente" a las instituciones, los agentes sociales y la opinión pública ante las nuevas interrupciones en el suministro energético de los barrios del distrito Norte de la capital granadina, coincidiendo con las bajas temperaturas. Frente a ello, reclama "actuar a corto y medio plazo y de manera integral, algo que corresponde de lleno al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía", defendiendo que solucionar este problema "no es una utopía".

"La tormenta Filomena se marcha y, aunque en Granada, por fortuna, no ha teñido las calles de blanco, las temperaturas nocturnas han descendido a menos tres grados y, por el día ha habido máximas de seis". Así empieza la carta que el Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín García, ha enviado, a través de los medios de comunicación, al común de la población que estos días se entretiene en la televisión con la nieve que colapsa España mientras en la 'puerta trasera' de su ciudad hay gente que vive una situación que no puede ser calificada más que de urgente. Se refiere a la lacra de los cortes de luz que es un problema todavía más grave estos días con los termómetros bajo cero y la ola de frío dejando al descubierto las desigualdades sociales que, por otro lado, se han ido acrecentando a lo largo de casi el año de pandemia del coronavirus que llevamos padeciendo todos.

"La justicia entendida de un modo genérico debería actuar de oficio"

"En el plano empresarial, el pasado 8 de diciembre hemos sabido que el precio de la luz rozaba récord históricos duplicándose respecto de diciembre 2019. Hemos sabido que la española es la factura eléctrica más cara de Europa. Hemos sabido que Endesa repartirá 4.700 millones en dividendos y disparará el beneficio un 12% hasta 2023", apunta el Defensor de la Ciudadanía apostillando que "a nivel local, la compañía asegura haber invertido mucho y apunta a las bajadas de tensión a enganches ilegales que habría que perseguir desde la instancia correspondiente. Al respecto es preciso recordar que estigmatizar a barrios enteros por la acción de unos cuantos no es sólo un modo de ignorar o mirar hacia otro lado, sino también un modo de excluir que impide a muchos levantar cabeza. Y una manera fácil de sacudirse el problema". Ante ello, Manuel Martín García señala en su carta enviada a los medios que "la justicia entendida de un modo genérico- también debiera actuar de oficio. Pero, entretanto unos y otros reparten responsabilidades, no sólo quedan indefensos consumidores que pagan sino también los que no pueden pagar".