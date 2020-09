Alarma social: la zona Norte de Granada sufre más de 400 cortes de luz en cinco meses

Las organizaciones Anaquerando, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Lestonnac y la Parroquia de la Paz de Granada han presentado esta mañana el informe ‘Cortes de luz en el Distrito Norte de Granada (abril-septiembre 2020)’. El informe recoge las interrupciones de suministro eléctrico que han registrado las entidades a través de la página web nomascortesgranada.org desde el 6 de abril hasta el 6 de septiembre de este año en el Distrito Norte y que se elevan a 422, un tercio de las que realmente se producen según la estimación de los colectivos.

Como anuncian en el propio informe, “el objetivo es visibilizar y aunar en un único recurso a disposición de la ciudadanía los cortes diarios de luz que sufre Distrito Norte desde hace más de 10 años”. De tal manera, en estos primeros cinco meses han documentado un total de 422 cortes de suministro, aunque estiman que “se han producido al menos 1.200”. Esta diferencia tiene que ver con las limitaciones del estudio, ya que, tal y como reconocen, “hay muchos cortes de luz que no logramos registrar porque no nos informan o porque la información que nos dan es incompleta y no permite que sea introducida en nuestra base de datos”.

No obstante, en cuanto a los datos registrados advierten que “si se suma la duración de todas las interrupciones de suministro eléctrico que hemos registrado en estos meses, las calles del Distrito Norte han permanecido sin luz 2.076 horas o, lo que es lo mismo, 86 días o casi tres meses”. Además, aunque la duración de los cortes es variada, el 15% de los mismos (66 interrupciones) es de más de 10 horas, y se han llegado a producir al menos dos cortes de 58 horas.

En cuanto a las calles donde se han registrado los cortes, han contabilizado cortes de luz en 46 calles del Distrito Norte. Así, la calle Molino Nuevo es la que mayor número de cortes de luz registra (72), seguida de Antón Calabrés (33), Rey Badis (31), Doña María Manuela (23), Juan de Austria (21) y Pedro de Lacalle (21). Por su parte, las calles con menos cortes registrados son Pedro Terreros (11), Casería del Cerro (10) y Henríquez de Jorquera (10). Las organizaciones que han realizado este trabajo inciden en que “la calle Molino Nuevo ha sufrido cortes de luz el 42% de los días, y sabemos fehacientemente que el porcentaje es mayor por la información ofrecida por colectivos de la zona”.

Desde las organizaciones animan a la ciudadanía del Distrito Norte a que “comunique todas las interrupciones de suministro que se produzcan en sus casas” ya que, como denuncian estas entidades, “los cortes de luz afectan a los derechos fundamentales de las personas, en especial a su derecho a la salud”. Por ello, han remitido este informe a todas instituciones que forman parte de la mesa técnica contra los cortes de luz. Entre ellas, se encuentran el Defensor de la Ciudadanía, el Alcalde de Granada, el Defensor del Pueblo Andaluz o la Subdelegación del Gobierno. Por último, también han enviado el documento a Philip Alston, Relator especial de la ONU para la pobreza extrema.