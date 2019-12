La crisis por los planes de empleo se alarga y Cs remite ahora a más informes

El concejal de Cs y teniente de alcalde, José Antonio Huertas, ha sorprendido esta mañana en una respuesta a los periodistas sobre el informe técnico final del programa Granada en Clave de Empleo que se esperaba para desistir definitivamente del plan de 9 millones de euros europeos o retomarlo, como exige la oposición. Un tema que ha generado una crisis en el bipartito con posturas diferenciadas entre PP y Cs y en el propio grupo de Cs, con la crisis entre el alcalde y el concejal de Empleo, y que lejos de zanjarse se alarga.

Huertas ha asegurado ahora que se está a la espera de más informes para "analizar más" el programa y lo que supone para el Ayuntamiento a pesar de que hasta ahora se había hablado solo de un informe del área de Empleo, que se entregó ayer por parte de las técnicas y que concluye que "resulta técnica y económicamente inviable", como ya defendía el concejal de Empleo, Manuel Olivares, que puso su cargo a disposición de alcalde si éste decidía continuar con el plan como le pide la oposición tras la moción aprobada en el último pleno.

Un minuto antes, el concejal de Recursos Humanos, Francisco Fuentes (PP), había contestado que el informe "ratifica el informe anterior" y que por tanto "existe una imposibilidad de llevarlo a cabo por el perjuicio a las arcas municipales", por lo que no se había sometido a Junta de Gobierno Local ya que este órgano había confirmado ya el desestimiento del plan y por tanto consideran que "se actuó de manera correcta". Así, Fuentes dejaba claro que era el alcalde de nuevo el que tendría que comunicar al ministerio que se desiste, al igual que ya pidió la semana pasada una prórroga.

Tras esto, Huertas ha tomado la palabra para matizar que "se ha recibido un informe" pero que hay que "analizarlo más". "Estamos pendientes de recibir algún informe más que ratifique la decisión", ha dicho. Preguntado expresamente sobre qué nuevos informes eran esos, qué área tiene que elaborarlos o si son internos o externos, no lo ha aclarado y ha insistido en que "se han pedido informes anexos" y "hasta que no tengamos esos informes" no se dará un pronunciamiento final, que se alargará hasta la semana que viene y que corresponderá al alcalde, Luis Salvador. Una respuesta que mantiene la brecha con el posicionamiento que está manteniendo el concejal de Empleo, Manuel Olivares, en su pulso con el alcade sobre este plan.

El concejal deja en el aire si se han pedido ya o se pedirán pero mantiene que por la cantidad de 9 millones tan elevada tienen que tener toda la seguridad de la decisión, por lo que se podría tratar de informes de Economía o Intervención. Después de su pronunciamiento público, ha matizado que en base al informe recibido ayer que ratificaba la decisión de la junta de gobierno local, se analizará y "se pedirán nuevos informes a otras áreas o no según lo que se estime oportuno" para tomar la determinación.

Esta salida ha sorprendido al propio grupo del PP, que no cree que se necesiten más informes y que ha apoyado desde el inicio al concejal Olivares y a los informes técnicos que alertan de los riesgos.

El último, firmado por las jefas de servicio de Empleo, de Formación y el coordinador general del área, se concluye que "resulta técnica y económicamente inviable", aunque añade que "en relación a la viabilidad económica no corresponde a este área la valoración de la posibilidad actual de financiación municipal ni de su oportunidad; sí en cambio nuestra valoración realizada de que el adelanto de financiación puede resultar sin retorno económico".