¿Qué daños provocados por la DANA cubren los seguros?

Aunque alejada de las inundaciones y graves daños de otros puntos del país, la DANA ha dejado su rastro también en Granada, con casos tan impactantes como el rescate de película de Albuñol. Con mayor o menor números de daños, lo cierto es que este temporal marca el inicio de un clima y es probable que, tarde o temprano, las inundaciones de bajos o pisos terminen por acaparar los titulares. Ante esta previsión, UNESPA, el Consorcio de Compensación de Seguros y Agroseguro, ha elaborado una pequeña guía explicando cómo se indemnizan los daños ocasionados por fenómenos de la naturaleza sobre bienes y personas.

Comenzando por lo más probable, las inundaciones, la guía explica que un seguro cubre los daños materiales producidos en bienes afectados por "la acción directa de las aguas de lluvia, las procedentes del deshielo [...] y los desbordamiento de ríos y rías". En el caso de las personas, un seguro cubre tanto las lesiones como el fallecimiento derivados de las inundaciones, siempre que se cumplan las condiciones arriba indicadas.

Al mismo tiempo, UNESPA indica que las ayudas públicas "son compatibles con las indemnizaciones que correspondieran en virtud de un seguro", aunque en ningún caso el dinero recibido de unir ambas ayudas podrá superar el valor del daño producido.

En relación a esto, la guía incluye también un apartado sobre qué pasaría en caso de lluvia. Aquí, se incluye, tanto para bienes como personas físicas, aquellos daños producidos por el agua que se sitúe por encima del "umbral fijado", el cual será contrastado por la aseguradora junto a un servicio de meteorología público. En caso de no superarse ese umbral, los daños no serán indemnizados.

El documento de UNESPA especifica también qué pasaría en caso de fuertes rachas de viento. En este caso, se indemnizará los daños producidos por vientos o tornados que igualen o superen los 120 km/hora, algo que se aplica tanto a bienes como personas físicas y que, al igual que la lluvia, no se indemnizará si queda por debajo de esa cifra.

Donde no se incluyen personas físicas, al menos según se explica en el informe de UNESPA, es la indemnización por granizo, que incluiría aquellos daños por "efecto directo del granizo y aquellos producidos por el deshielo en forma de filtraciones". Como en todos los casos anteriores, las ayudas públicas no son incompatibles, siempre y cuando ambas cantidades no superen el valor del daño.

Por último, la guía hace un pequeño paréntesis para indicar que, en caso de helada, los bienes afectados no serán asegurados, salvo que en la póliza se incluya un apartado específico para esto. Donde sí se cubrirán los daños por este fenómeno es en las cosechas y los arbolados que hayan sido asegurados previamente.