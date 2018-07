Un debate sobre el Estado de la Ciudad en el "tedioso" mes de julio

El 30 de julio es una fecha, normalmente, en la que se está de vacaciones, o al menos se está pensando en ellas. Pues en ella, que además cae en un lunes y a las 10 de la mañana, el Ayuntamiento de Granada celebrará el debate sobre el Estado de la Ciudad, el más importante de los que se celebran cada año en el Consistorio. Así lo ha designado el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, durante la junta de portavoces celebrada ayer en la que se aprobó la fecha del cónclave, no sin que se haya creado polémica ya que todos los grupos de la oposición estaban en contra.

De entrada, el debate se celebrará fuera de plazo (el ROM estipula que debe hacerse en el primer semestre de cada que no sea electoral) y con la oposición de todos los partidos salvo el gobernante, que pretendían trasladarlo a la primera quincena de septiembre. Al menos se producirá sin coincidir con el Pleno municipal ni en la semana de comisiones, como se llegó a proponer.

El reglamento municipal estipula que el debate debe hacerse entre enero y junio

El equipo de Gobierno, a través de su portavoz Ana Muñoz, justificó la imposición de la fecha en que tampoco es la primera vez que este debate se celebra en julio, y que la polémica es "estéril". La edil socialista explicó que en la anterior junta de portavoces, los grupos pidieron que el debate sobre el Estado de la Ciudad no se celebrara durante la primera semana de julio, y que tampoco coincidiera con la semana de comisiones municipales (la pasada). A esto se sumó poco después la petición de algunos concejales del PP para que no se solapara el debate con el Congreso Extraordinario Nacional de su partido, acaecido este fin de semana y donde varios ediles eran compromisarios y debía acudir. "Entiendo que julio es tedioso, pero es lectivo al completo, y que no había motivos para hacer el debate en septiembre", explicó Ana Muñoz, que resta importancia a la fecha escogida: "El que esté interesado por saber cómo está su ciudad, en una gestión que va de junio a junio de cada año, que se haga de una semana a otra no hay mucha diferencia. Emplazo al debate a los ciudadanos para que evalúen si ha habido buena gestión".

Estas explicaciones no le sirven a ninguno de los partidos de la oposición municipal. Rocío Díaz (PP) lamentó que en la junta de portavoces de ayer ni siquiera se hubiera producido un debate para establecer la fecha del Pleno extraordinario, una vez escuchada la oposición frontal del resto de formaciones. "Hemos dejado constancia, para que contara en acta en la junta de portavoces, que preferíamos en la primera quincena de septiembre", comentó Díaz, que se preguntó qué mas le daba al Gobierno aplazarlo a después de las vacaciones una vez incumplido el plazo que reza en el ROM. "El primer semestre es mucho más productivo para el debate. No me gusta que sea en julio porque parece que se hace para cumplir un trámite cuando la mayoría de los granadinos no está en la ciudad", lamentó la concejal popular.

Para Ciudadanos, llevar el debate de la Ciudad a una fecha "tan vacacional es indicativo de que el Partido Socialista no está haciendo bien las cosas y que pretende esconder la realidad", lo que su portavoz Manuel Olivares califica como una "vergüenza". "Dijimos que hacerlo en un periodo prácticamente vacacional no tenía sentido, y que en la primera quincena de septiembre se recuperaba la naturaleza del debate", comentó el edil naranja, quien también dio un toque de atención a otros partidos: "Nadie ha dicho un no rotundo a hacerlo el lunes, y a alguno le ha parecido bien. Otros se han callado. Parece no quieren que se vea también como su oposición no fiscaliza al gobierno".

En un sentido similar, IU y Vamos Granada expresaron su disconformidad con la fecha del debate. Francisco Puentedura cree que "trasladarlo a casi el mes de agosto y en pleno periodo vacacional demuestra que el equipo de Gobierno quiere pasar el debate, no como una oportunidad para buscar acuerdos y consensos, si no como un mero trámite y ponerle sordina al contenido". Marta Gutiérrez, por su parte, opina que el PSOE "oculta lo máximo posible" un Pleno de debate que sería mejor celebrar en septiembre, cuando se abre el curso político. "Se lo planteamos todos los grupos, pero no han querido hacerlo. Quieren eludir el debate porque saben que no están llevando bien la ciudad y no es sano democráticamente", sentenció la edil morada.