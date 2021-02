El debate de la ciudad sigue el guión: la oposición carga contra Salvador y el bipartito tira de gestión

Cuatro horas y media duró ayer el debate del estado de la ciudad que celebró el Ayuntamiento de Granada por primera vez durante el mandato del bipartito PP-Cs. Una sesión en la que, en contra de lo que indica su nombre, no hubo casi debate y se basó en intervenciones en las que se siguió el guion: los partidos de gobierno defendieron su gestión y el alcalde enumeró lo hecho por las concejalías y ya conocido en ruedas de prensa diarias; y la oposición tiró del lema de la incompetencia del gobierno municipal y volvió a proponer los planes también anunciados desde hace semanas.

Sólo al final, en la última intervención del alcalde, se dirigió directamente a las acusaciones que le habían hecho pero la sangre no llegó al río y volvió a tender la mano a los grupos para conseguir consenso político. Algo que la oposición ya no se cree ya que lo que ha propuesto hasta ahora no se ha tomado y eso ha generado la pinza PSOE, Podemos-IU y Vox que han hecho un “triunvirato”, en palabras de Salvador, para impulsar medidas y evitar otras con su mayoría.

Y de la situación real de los granadinos, de su día a día, se habló poco, pese a la crisis que se sufre por la pandemia. No salió un compromiso del equipo de gobierno de aceptar propuestas de la oposición de bajadas de impuestos, ayudas directas o planes sociales. Sólo el emplazarse para próximas reuniones, como si no se conocieran ya las propuestas y no se reunieran los portavoces habitualmente tras un año de pandemia.

Sí que el alcalde hizo un llamamiento a la unidad de los grupos para reclamar ante la Junta de Andalucía y el Gobierno Central las ayudas que le corresponden a Granada: el plan que prometió la Junta para ayudas a hostelería y comercio, y las ayudas del Gobierno a través de la FEMP o a declaración de zona catastrófica, entre otras, y de las que no se sabe nada. “La Junta (con los mismos partidos que el gobierno municipal) no ha cuantificado aún la cantidad que llegará del plan de apoyo a la hostelería, comercio y pymes del sector que la pandemia ha bloqueado, por lo que reivindicamos que lleguen lo antes posible. Sobre el Gobierno, envié una carta pidiendo la zona catastrófica y y me ha contestado Presidencia diciendo que la remite a los ministerios correspondientes, por lo que sigue abierta esa opción. Mientras esperamos los 20,5 millones que tienen que llegar del fondo Covid con la FEMP”. También está pendiente la llegada de los 6,5 millones del primer fondo del transporte. “Entre las ayudas apalabradas hay unos 50 millones que llegarían a Granada para ayudar a la sociedad, por lo que pedimos a los grupos de la oposición que nos apoyen en la reivindicación”.

Según el alcalde, estas ayudas son la única forma de dar ayudas directas al sector hostelero, al comercio, a hoteles o a agencias de viajes. Algo que se hace en otras ciudades andaluzas pero según Salvador porque no tienen la situación económica del Ayuntamiento. De hecho, también pidió el equipo de gobierno la ayuda de la oposición para presionar al Gobierno central para que permita relajar el cumplimiento del plan de ajuste, que tiene atado al Ayuntamiento de pies y manos. Por eso defienden que con lo que hay, se ha hecho mucho.

Y aunque sin mencionar la moción de censura, los grupos de la oposición siguieron dejando sobre la mesa el futuro del gobierno municipal y del alcalde. El portavoz de Podemos-IU, Antonio Cambril, dijo que el alcalde “ve la política como un desarrollo personal”. El de Vox, Onofre Miralles, aseguró que a día de hoy no lo pondría y que ahora tienen el papelón de elegir entre susto o muerte (por su unión ahora excepcional con la izquierda, a lo que el PP denominó “triunvirato”). Y el portavoz del PSOE, Paco Cuenca, dijo que Granada “no puede esperar más”, por lo que pidió “trabajar juntos dejando fuera a Salvador, con un gobierno de unidad por Granada con todas las fuerzas políticas” para luchar contra la pandemia. Sigue por tanto la amenaza de la mayoría de votos que tendría la oposición en este nuevo bloque con Vox para un cambio de gobierno. Y ayer continuó la ofensiva estratégica contra Salvador y su gestión, su ‘aspiración’ a buscarse otro cargo y su coqueteo con el PP, algo a lo que Salvador no ha dicho todavía que tema.

Salvador realizó dos intervenciones, la inicial en la que relató los logros de su gobierno en economía, en cultura o en movilidad, y la última de cierre. Resultó llamativo que rehusara a utilizar su segundo turno (que llegaba tras la primera intervención de la oposición), por lo que no pudo responder a la oposición que le había planteado cuestiones directas y de hecho Vox le acusó de coartar el debate, de esconder la cabeza. Incluso el portavoz, Onofre Miralles, abandonó el salón de plenos y pasó a seguirlo de forma telemática, dijo por la posición del alcalde de no cumplir con los turnos de palabra. Al final, cerró el debate con una intervención general en la que sí recopiló todas las respuestas.

Los tres portavoces de la oposición coincidieron en orillar a Salvador de la actividad municipal y también en ofrecer propuestas, planes que pusieron encima de la mesa para que el bipartito ejerciera el gobierno que según ellos no está ejecutando. Pero desde PP y Cs se coincidió en lo contrario, en decir que ellos tienen su proyecto y que quien quiera que se sume, además de acusar a la oposición de proponer cosas irrealizables, para lo que se pidió un listado de recortes para poder ejecutarlas.

Hubo un tema del que se habló mucho, casi más que el Covid, y fue del Palacio de Congresos. El alcalde defendió el plan de reforma que se presentará a los fondos Next Generation (plan que todavía no se ha presentado) para remodelar el Palacio y crear el Palacio de la Ópera y un museo, entre otros. De hecho, Salvador dijo que por este tema se ha “peleado” con la Consejería pero la oposición le criticó por tener abandonado a este espacio.