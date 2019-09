Todos lo que debes saber sobre el concurso de acreedores

En los últimos años, debido a los problemas económicos son muchas las empresas que se han visto obligadas a cerrar sus puertas. Y las que no y todavía siguen aguantando, están pasando ciertas situaciones complicadas de crisis financieras o más conocidas como concurso de acreedores. No en vano es un tecnicismo que se viene escuchando mucho, pero no todo el mundo conoce sus detalles o cómo solucionarlo