Todo lo que debes saber sobre los créditos online

Nadie está a salvo de un gasto imprevisto. Puede ser el recibo de un seguro que habíamos olvidado, una avería del hogar o del coche inesperada, problemas de salud que es preciso tratar… muchos pueden ser los escenarios y, ante la falta inmediata de liquidez, los créditos online surgen como la mejor solución. Estos créditos pueden ser de cuantías modestas o de cantidades superiores y están dirigidos a particulares. En el mercado hay una gran variedad y lo más importante es conocer sus características, los requisitos para pedirlos y sus ventajas.

Ventajas de los créditos al instante

Rapidez por encima de todo. La primera ventaja que ofrecen los créditos al instante para todo tipo de usuarios es la inmediatez. Esta clase de productos financieros no responden a las tradicionales normas de las entidades financieras y su clásica rigidez para pedir cualquier préstamo. Los créditos online pueden ser solicitados por los usuarios a través de Internet las 24 horas del día, los siete días de la semana y cualquier fecha del año. Para pedir estos créditos no existen festivos ni horarios. Y las respuestas de las entidades crediticias que conceden esta clase de préstamos son también muy rápidas, en muchos casos en menos de un día e, incluso, en cuestión de horas o minutos.

Sin papeleos. Además, la solicitud de estos créditos no requiere de muchos papeleos ni burocracia. Son trámites muy sencillos y, ante cualquier duda, el solicitante cuenta con asistencia online o telefónica. Frente a los créditos que conceden las entidades bancarias convencionales, aquí no hay necesidad de justificar el motivo del crédito ni de aportar documentación al respecto. Los pocos documentos que deben ser aportados pueden ser enviados frecuentemente por correo electrónico.

Comodidad desde casa. Por otra parte, son los productos crediticios más cómodos de pedir pues la solicitud se realiza desde el ordenador del usuario y en cualquier lugar: puede ser desde el salón de su casa, desde el trabajo o en cualquier punto en el que se encuentre. Solo hace falta conexión a Internet.

Flexibilidad. Otra ventaja importante de esta clase de productos es que se trata de créditos flexibles, un punto importante a la hora de devolver el importe solicitado. Habitualmente, el usuario puede elegir las cuotas de devolución y los plazos entre una gran diversidad de opciones.

Sin avales. El avalista es una figura clásica que los bancos tradicionales siguen utilizando para garantizar el pago de las deudas. No obstante, en los créditos online está figura no es necesaria y ha desaparecido. Este hecho simplifica también todo el proceso. No hay embargo de bienes que se hubieran dejado como aval y solo responde de la deuda el solicitante de la misma.

Sin contratar otros productos. Una práctica habitual de los grandes bancos al pedir un préstamo es obligar a contratar otro producto financiero, como es el caso de seguros de vida u hogar. Este hecho no se produce, para alivio del solicitante, en los créditos online. Solo se contrata el préstamo en el que el cliente está interesado.

Son préstamos seguros. Las entidades que los conceden son fiables y los protocolos que utilizan en Internet están protegidos para salvaguardar la confidencialidad y los datos de los clientes. Y, para ahuyentar cualquier duda, los expertos aconsejan al solicitante consultar la política de privacidad de la entidad crediticia e investigar de forma rápida su fiabilidad.

Clientes con elevado riesgo. Por último, algunas de las entidades llegan a aceptar clientes con perfil elevado de riesgo, sin nómina o hasta con deudas en la lista de ASNEF (el fichero oficial de morosos en España). Sin embargo, no son la mayoría.

Requisitos generales para solicitar créditos online

Las condiciones pueden variar ligeramente entre unas y otras entidades que conceden estos créditos rápidos pero suelen cumplir una serie de requisitos generales:

El solicitante tiene que ser mayor de edad (18 años) y tener un DNI en regla (no puede estar caducado);

Ha de ser titular de una cuenta bancaria en el territorio español;

En determinados casos, debe aportar justificante de ingresos y no tener deudas con entidades crediticias (no obstante, como ya hemos comentado, hay compañías que sí aceptan a clientes morosos o sin ingresos fijos)

Los documentos que suelen ser requeridos para estos créditos rápidos son muy pocos y fáciles de proporcionar: DNI, número de cuenta bancaria, nómina,recibo domiciliado en el banco y/o justificante de ingresos.

Los préstamos online más rápidos

Los créditos online más rápidos son concedidos en cuestión de horas y suelen ser de cantidades económicas modestas (no superan por lo general los 1.000 euros). Son créditos instantáneos sin papeles muy demandados por todo tipo de ciudadanos. Esta modalidad está cada vez más en auge por sus numerosas ventajas y porque las entidades que los conceden acostumbran a responder en la mayor parte de los casos de forma positiva.