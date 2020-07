45 denuncias en un día por no llevar la mascarilla en Granada

El plan de refuerzo de vigilancia para el uso de la mascarilla está surgiendo efecto. Los agentes de la Policía Local están teniendo días más movidos de la cuenta en su objetivo por procurar que los vecinos de Granada no olviden el uso de la mascarilla y se comporten en base a las medidas de higiene y seguridad social para evitar rebrotes y focos de contagio.

De este modo, la Policía Local de Granada ha informado este viernes que dentro del plan de vigilancia del uso obligatorio de mascarillas en las vías públicas y en los lugares de uso público, se realizaron numerosas inspecciones ayer jueves en diferentes zonas de la ciudad donde habitualmente se concentra gran cantidad de personas.

En concreto, los agentes de la Policía Local se desplegaron por las zonas de San Miguel Alto, San Nicolás,parque de la calle Santa Isabel la Real (Huerto del Carlos), plaza Lavadero del Sol, calle AlmanzoraAlta (mirador de la Churra) y calle José Luis Pérez Pujadas.

El resultado de estas tareas de vigilancia han sido un total de 45 denuncias por no hacer uso de lamascarilla, 12 multas por consumo de alcohol en la vía pública, 3 por tenencia de sustancias estupefacientes y una por música a un volumen alto en el exterior de un establecimiento de ocio nocturno.

Detenido por no llevar mascarilla y agredir a la Policía

Además, la Policía Local también ha informado que dentro de la vigilancia del uso de la mascarilla, la madrugada del pasado martes se procedió a la detención de un varón de 64 años en un establecimiento de ocio en la calle Pedro Antonio de Alarcón, hasta donde se desplazó una patrulla tras ser avisada de que una persona -que antes había causado daños en un vehículo estacionado- estaba dentro de un pub sin mascarilla.

Una vez que fue localizado por las agentes, que le pidieron la documentación y que explicara por qué no hacía uso de la mascarilla obligatoria, mostró una actitud agresiva, se negó a identificarse y aseguró que no utilizaba la protección porque no tenía.

Además, se acercó a los agentes sin respetar la distancia de seguridad pese a las reiteradas advertencias, ha indicado la Policía, que ha añadido que el hombre mantuvo siempre una "actitud chulesca", les dijo que él era médico, que qué iban a decirle sobre la mascarilla y le propinó incluso un empujón a uno de ellos.

Por este motivo, se procedió a la detención del hombre, que siguió insultando a los policías, y en ese momento se acercó una camarera del establecimiento que indicó a su vez que había estado en el interior del pub sin la mascarilla y sin respetar las distancias de seguridad.