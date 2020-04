Detenido un hombre en Granada por abandonar a su hijo en una autovía

Un hombre de 36 años ha sido detenido por abandonar a su hijo, menor de edad, en la autovía A-44 a la altura del término municipal de Peligros para huir de un control por el actual estado de alarma, ha informado este domingo la Guardia Civil, que ha indicado que carecía además de licencia para conducir. Al arrestado se le atribuyen delitos contra la seguridad vial, por conducir de manera temeraria y carecer de licencia, desobediencia a agente de la autoridad y por abandono de menores.

Los hechos tuvieron lugar el 19 de marzo por la tarde, cuando el hombre iba en el coche con su hijo por la A-44 y, a la altura del kilómetro 121 en Peligros, una patrulla de Tráfico le dio el alto en uno de los controles que se hacían en cumplimiento de las medidas adoptadas a raíz de la declaración del estado de alarma. El conductor no paró, aceleró y uno de los guardias civiles tuvo incluso que apartarse para evitar ser atropellado.

Una "alocada" carrera

Los agentes salieron detrás del coche fugado y observaron cómo inmediatamente después el vehículo paró un momento en el arcén y se bajaba un menor de edad, para luego seguir con su "alocada carrera" a toda velocidad. Según la Guardia Civil, fue una maniobra disuasoria para conseguir huir de los agentes, que tuvieron que parar a auxiliar al menor, que no podía quedarse solo en la autovía, lo que permitió al padre conseguir la ventaja suficiente para abandonar la autovía y perderse por las calles de Peligros.

Los investigadores averiguaron que el detenido era la persona que conducía el vehículo y dónde vive actualmente, aunque la dificultad, no obstante, ha sido localizarlo ya que los agentes han tenido de hecho que vigilar el domicilio a diario varias semanas hasta conseguir detenerlo. El detenido huyó no sólo para evitar que los agentes lo denunciaran por saltarse el confinamiento obligatorio y para eludir ser investigado porque carece de permiso de conducir, ya que no lo ha obtenido nunca. La Guardia Civil ha puesto al arrestado a disposición judicial y además ha dado cuenta del abandono de su hijo, menor de edad, en la autovía a la Fiscalía de Menores para que actúe en consecuencia.