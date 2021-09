Un detenido por tratar de robarle la cartera al cliente de un bar en Granada

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un varón de 32 años, con antecedentes policiales relacionados con su situación irregular en el país, como presunto autor de intentar sustraer el dinero de una cartera de las manos de su dueño el cual se disponía a entrar en un bar situado en la zona de la plaza Albert Einstein y comprobaba el efectivo de que disponía.

Pasaban las tres de la madrugada cuando una dotación de la Policía Nacional, que se encontraba patrullando por la zona centro de Granada, fue requerida por un grupo de jóvenes para que se dirigieran a la Plaza Albert Einstein, con motivo del robo de una cartera que acababa de acontecer. A unos 50 metros del lugar donde se encontraban, los agentes observaron a un varón que estaba siendo retenido por varias personas. Según manifestaciones del perjudicado, un varón de 19 años, se encontraba comprobando el dinero que llevaba en su cartera mientras se disponía a entrar en el interior de un bar, cuando dicho individuo le propinó un tirón y le sustrajo el dinero de las manos.

No obstante, no consiguió llevárselo gracias a la intervención del portero del establecimiento el cual observó el suceso y se interpuso en el camino de huida del varón sujetándolo. Por su parte el ladrón intentó agredirlo y golpearlo con una botella, aunque no logró su propósito gracias a la destreza al esquivar los golpes. En el momento en que llegaron los agentes, otros jóvenes le ayudaban a sujetar al susodicho.

El presunto autor del robo fue detenido por los agentes y trasladado hasta las dependencias policiales mientras la víctima recuperaba la totalidad del dinero. El arrestado manifestó haber ingerido una gran cantidad de alcohol esa noche y ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa.