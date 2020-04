Día 44: hosteleros en Granada

Son amigos. De ustedes y míos. Todos nos veremos afectados, sin duda. En la nueva realidad que el Presidente del Gobierno dibujó, pero no acabó ayer de definir. Habrá negocios que si los gobiernos regionales y locales no ponen remedio, serán uno de los principales damnificados de esta crisis. Me refiero a bares, cafeterías, restaurantes. Desarrollados la mayor parte en el ámbito estrictamente familiar, la revisión profunda y grave de sus aforos llevará consigo en muchos de los casos su inviabilidad económica.

Es difícil la encrucijada en un lugar como Granada, donde pequeñas ubicaciones han propuesto auténticos lugares de culto a la gastronomía. Lugares donde prima la amistad, el buen hacer y un trato exquisito. En una ciudad cargada de bellísimos motivos por los que regresar, estos espacios, sello de calidad de la marca Granada, suponen también un magnífico motivo para volver a la ciudad. Justo que la ciudad se plantee devolver lo que la catástrofe sanitaria les priva. Es justo y además, necesario. Permitido el lujo de perderlos por mor de nuestra inactividad, las cifras de paro de nuestro municipio nos encumbrarán en el auténtico furgón de cola andaluz. Sería un lujo perder este motor económico y de imagen municipal.

Se impone, pues, un debate local sobre qué queremos. Se evidencia la necesidad de impulsar un proceso de peatonalización de manera que Granada preste más espacios públicos, no sólo a una deambulación ordenada e higiénica de sus ciudadanos, que también, sino para salir en auxilio de aquellos locales cuyas pérdidas de espacio no encuentran modo de recuperarlos de otra forma que no sea la ocupación de vía pública. Ocupación ordenada y dirigida desde la planificación municipal, ocupación que engalane y dibuje una ciudad más singular aún. Será preciso poner toda la carne en el asador, incluso recuperando textos legales y normativas municipales que ejercicios pasados se encargaron de derogar, por motivos quizá políticos, y que ahora serían instrumentos eficientes para llevar a cabo estas actuaciones.

Es duro lo que se avecina. Me queda la tranquilidad de una Federación dirigida por un buen amigo Gregorio García, y Antonio, su secretario casi perpetuo y grandísima imagen del gremio. Personas de muy buen hacer. Saben mejor que yo el futuro que aguarda. Hoy corresponde animar, decir a nuestros dirigentes que adelante, que cuentan con el respaldo de la ciudad. Que hay fórmulas. Que no podemos esperar que se hundan para ponerlas en práctica. Debemos dejarnos de equilibrios políticos y mirar al frente. Lo reclama una ciudadanía verdaderamente aturdida y preocupada por su futuro. Hay que tirar ya del carro.

Tiempo habrá para analizar el papel que juega la Alhambra en este nuevo orden, que deberá mirar mucho más a la ciudad. Todo es nuevo y debe reformularse. Tiempo habrá también para analizar el Albaicín, Sierra Nevada, el turismo de congresos… Todos sin exclusión deben mirar más a la ciudad, que a fin de cuentas es de quien reciben la encomienda de su gestión.

Una licencia. Permitidme envíe mis mayores ánimos a Pepe y Mari Carmen, su esposa, y a José Enrique y a Silvia, sus hijos. Las Tinajas. El encanto de 40 años sabiendo hacer. Siempre fueron parte de mi familia. Y me toca corresponder y ayudar en lo que un servidor, desde aquí o en su ámbito profesional, pueda prestarles. Ánimo, familia. Y a la familia hostelera: adelante. La ciudad seguirá estando con vosotros.