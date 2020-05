Día 53: ciudad del futuro

Aunque pasara el tiempo, aunque recuperáramos conciencia y parte de ciudad, siempre nos quedará daría la sensación de que nada volverá a ser como antes. La ciudad huele distinto, tiene un color distinto, se oye distinto. No. Nada volverá a ser cómo antes. Es una ciudad que no respira, que no suda, que amanece gris y anochece gris. A veces la miro y pregunto si en verdad es la misma en que crecí y crecimos juntos. Ese lugar antes de encuentro que hoy sólo es espacio vacío de desencuentro. No. Nada volverá a ser como antes.

Ni tan siquiera podremos mirarnos igual. Siempre habrá ese halo de desconfianza, de distanciamiento. Ese sentir que al mundo le importas menos. Lo de que éramos prescindibles ya lo sabíamos. Lo que ignorábamos es que lo fuésemos con tanta facilidad. Esa memoria colectiva que hasta ahora nos hacía sentir orgullosos herederos de una historia que tenía mucho que contar, hoy se atomiza entre el miedo, la vacilación, y la desesperanza. Es la sensación de que algo escapa entre tus dedos y no puedes impedir que lo haga.

Deberá haber alguien que quiera a esta ciudad. Alguien que la levante y quiera ayudarla sólo por el gusto de hacerlo, por agradecimiento de lo mucho y bueno que dio. La ley del retorno. Alguien deberá describir con destreza y mano cuál sea el punto de encuentro, alguien dirá la hora donde encontrarnos para reconstruir, qué hacer a una ciudad que desea volver a oler y saber como cuando éramos pequeños. No sólo guantes y mascarilla. Trabajo, trabajo y trabajo.

Esa nueva ciudad no puede responder a mi proyecto ni a mi identidad. Querer significa dar a cabida a proyectos e identidades diferenciadas. Todo cabe si suma ciudad. Implicará ahuyentar promesas y prometedores. Escuchar sólo quienes no sea cansinos. Sólo directos, con plan y previsión de desarrollo. Y tomar la ciudad como nuestra, de los que la sufren y la habitan, de quienes cierran persianas y dudan si volverán a abrir, de quienes permanecieron por un imán que no permitió despegarse, y hoy no tienen nada que ofrecer.

Es la realidad que nos convoca. Hartos de una ciudad que inutiliza modelos escritos sólo para su archivo definitivo, en aplicaciones restrictivas de normas, en técnicos que sólo saben decir no, que no proponen nada como alternativa. Quintaesencia de la irresponsabilidad. Nos equivocamos. Era fácil con la Alhambra y el Generalife vivir plácidamente del modelo turismo y arrinconarnos en su esencia. Tocará, claro, protegerlo con uñas y dientes. Tocará situarnos frente a quienes no un plan de manera que la Alhambra que reste después de revisar su aforo, baje, permanezca y estruje el centro de la ciudad. Me da igual lo que hagan otras ciudades. Me da igual Madrid, Málaga, Córdoba… Mi tierra es ésta. Toca defender. Quien dude, puerta.

Anticipar el futuro. Que no nos cojan con el pie cambiado. No podemos ser sólo turismo. Somos ciudad de empresa, de proyectos que convivan en la orilla de una ciudad acogedora, cultural, transitable y universitaria. El sueño de cualquier familia, de quien pretenda echar raíces en un entorno amable. Esa es nuestra seña de identidad. La Alhambra, sí. El Albaicín, seguro. Pero ante todo, los granadinos. Esa será la alternativa si no queremos seguir transitando en ciudad que hoy y parece que mañana también, amanece gris y anochece gris.